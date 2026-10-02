Cuatro delincuentes robaron perfumes de una pañalera en el barrio La Blanqueada.
Robo piraña en un comercio del barrio La Blanqueada: delincuentes se llevaron perfumes y huyeron
El hecho ocurrió este viernes en Luis Alberto de Herrera y Joanicó. Los delincuentes eran cuatro y estaban en dos motos.
Bajo la modalidad conocida como "robo piraña", dos de los delincuentes ingresaron al comercio, robaron y huyeron en las motos en las que los esperaban los otros dos.
Ocurrió en la tarde noche de este viernes, en Luis Alberto de Herrera y Joanicó.
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