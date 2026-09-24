Imputan a los once detenidos por robo piraña a un súper: tres jóvenes a prisión y ocho adolescentes con libertad asistida

La Justicia imputó a los once hombres que, el lunes, cometieron un robo piraña contra un supermercado ubicado en Paso Molino, Montevideo . Tras cometer el delito, fueron arrestados a pocas cuadras.

De acuerdo con la resolución a la que accedió Subrayado, los tres jóvenes de 19, 18 y 18 años fueron imputados con prisión preventiva por 180 días, mientras siguen las investigaciones de Fiscalía de Flagrancia de 12.° turno en su contra.

El de 19 años es acusado de hurto especialmente agravado y rapiña impropia como cómplice. Los otros dos, de hurto especialmente agravado y rapiña. Estos dos últimos tienen un antecedente penal cada uno: uno de ellos, hurto especialmente agravado (junio de 2026), y el otro, receptación (agosto de 2026).

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Los adolescentes, en cambio, fueron imputados con libertad asistida y no se los acusa de rapiña sino de hurto.

Son tres menores de 15 años, tres de 17, uno de 16 y otro de 14 años. Todos fueron imputados por dos delitos de hurto especialmente agravado en reiteración real.

Mientras la Fiscalía de Adolescentes de 2.° turno sigue investigándolos, deberán cumplir 13 meses de libertad asistida con medida socioeducativa, sin prisión.

Robo piraña: "Una impunidad total"

Los once llegaron caminando al supermercado, ubicado en Manuel Herrera y Obes y Francisco Calabuig, a las 19:20 del lunes. Algunos ingresaron al local y otros se quedaron afuera.

Quienes entraron, amenazaron a José, el propietario del comercio. Le dijeron que, si querían, lo robaban o incluso lo mataban. Entonces, uno de ellos hacía ademanes para simular que tenía un arma en la cintura. En dos minutos, robaron whiskys y mercadería que tomaban de las góndolas.

Cuando se fueron del comercio, la Policía ya estaba alertada del robo. Investigadores de la Zona Operacional IV estaban haciendo vigilancia y los interceptaron a 650 metros del supermercado. Como eran 11, pidieron apoyo a otras unidades y detuvieron a todos.

José, el dueño del supermercado, habló con Subrayado y contó cómo fue el robo. Mirá el informe de Subrayado de este martes, horas después del robo piraña.

El robo piraña quedó filmado, mientras que el propietario del supermercado habló con Subrayado.

“Entraron como si estuvieran en su casa, se llevaron las cosas. Caminando, totalmente impunes. Estoy trabajando para que vengan y se sirvan. No entendés. Amenazaban con que me iban a matar. Son botijas, tendrían que estar estudiando”.

Es la décima vez que a José lo roban en el comercio. Pero nunca habían sido tantos delincuentes. “Ya es demasiado, una impunidad total. Nunca me había pasado así, que vinieran once personas a robarme. Es la primera vez que me roban once. La próxima van a venir en una bañadera. Ya es demasiado, esto no se sostiene por ningún lado”.

El hombre valoró que “respuesta de la Policía hay” aunque el patrullaje es “poco”, reclamó. “No hay seguridad. Los delincuentes andan caminando acá, roban, revuelcan a las vecinas y no pasa nada”.

José dijo que “ya no es cuánto te roban sino el cómo. De todas formas habidas y por haber”.