Valuado en $4 millones

Robo millonario de bebidas alcohólicas en Aguada: hay tres condenados y tres nuevos detenidos

Los delincuentes robaron un camión que utilizaron para llegar a una distribuidora y cargar las bebidas alcohólicas. El hurto fue valuado en $4 millones.

Fotos cedidas a Subrayado. Parte de lo incautado a los detenidos.

El pasado 29 de octubre varios delincuentes llegaron de noche a una distribuidora de bebidas alcohólicas ubicada en Lima y Arturo Lezama, en el barrio Aguada. Con una gran planificación, hicieron un robo millonario.

Los delincuentes viajaron desde Ciudad del Plata, en San José, hasta Montevideo. En el trayecto cambiaron de vehículos y hasta tomaron un taxi. Pero, pese a que intentaron dificultar la investigación, un análisis de cámaras que llevó varios días para los investigadores de la Zona Operacional 1 dio resultados y pudieron ubicar a los delincuentes.

Cuando llegaron esa noche al depósito, robaron un camión y lo cargaron con mercadería, sobre todo, con botellas de whisky. El robo fue valuado en $4 millones.

"Kike" Olivera declaró como testigo en Fiscalía por causa que investiga procedencia del dinero de Albín

Tras el análisis, los investigadores hicieron varios allanamientos y ubicaron primero a dos personas que ya fueron condenadas por delitos como asociación para delinquir y receptación.

Este jueves, los policías fueron a buscar al resto a Ciudad del Plata. Tenían tres órdenes de detención, ubicaron a los delincuentes y los detuvieron en cuatro allanamientos. Ahora están a disposición de la Fiscalía.

Además, detuvieron a una cuarta persona que, durante los allanamientos fue encontrada portando una pistola Glock de un policía, a quien se la habían robado del interior de su casa hace poco en Ciudad del Plata. Esa persona fue condenada a tres años de prisión por tráfico interno de armas y municiones en modalidad de depósito y por un delito de receptación.

En total, por el robo millonario hay seis personas que fueron detenidas, tres de ellas condenadas y tres que esperan resolución judicial en las próximas horas. Uno de los condenados, es una persona que ofrecía los whiskys robados por Marketplace, la plataforma de compraventa de Facebook.

Durante los allanamientos, los investigadores de la Zona 1 incautaron ocho celulares, un auto que los delincuentes compraron al otro día de cometer el robo, una moto KTM de alta cilindrada con el chasis limado y vestimenta que usaron para cometer el delito.

