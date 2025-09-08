RECIBÍ EL NEWSLETTER
TRES DELINCUENTES DETENIDOS

Robo e intento de secuestro en local de pagos de Young; hubo persecución y disparos con la Policía

Un robo e intento de secuestro ocurrió este lunes de mañana en un local de pagos en Young, Río Negro. Tres delincuentes, ya detenidos, intentaron secuestrar al dueño del local. Intervino la Policía.

Young-cartel-rio-negro

Tres delincuentes entraron armados al local de pagos de 18 de Julio y Soriano minutos después de la hora 8.

Poco después sacaron del comercio a punta de revólver al propietario del local e intentaron meterlo por la fuerza a un vehículo que esperaba en la puerta, informa Daniel Rojas, corresponsal de Subrayado.

El empresario logró tirarse del auto y así escapó de los delincuentes. Alertada la Policía se montó un operativo en varias zonas de la ciudad que dio con los delincuentes cuando huían del lugar.

Allí comenzó una persecución e intercambio de disparos con la Policía, que terminó con los delincuentes detenidos en la ruta 25, cerca de la localidad Menafra, al norte de Young.

Fue incautada una mochila con dinero, armas de fuego e incluso una pistola de juguete.

