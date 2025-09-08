Mercedes: jornada especial con niños y familias en la escuela a la que iba Francisco Morosini

La Escuela N.º 10 de Mercedes realiza este lunes una jornada especial con los niños y sus familias para “acompañar y trabajar el duelo”, dijo el presidente del Codicen Pablo Caggiani, en referencia a la muerte de Francisco Morosini, el pequeño de 6 años asesinado por su padre la semana pasada. La hermana de Francisco, Alfonsina, de 2 años, también murió a manos de su padre, Andrés Morosini.

El hombre sacó a los dos niños por la fuerza de la casa de su madre, el miércoles de mañana, en Mercerdes, y se los llevó en su auto hasta el arroyo Don Esteban, en Río Negro. Allí hundió el auto en el arroyo con sus dos hijos adentro. El viernes de mañana fue hallado el auto sumergido y los tres cuerpos adentro.

“Las escuelas quedan muy afectadas por estas situaciones”, dijo Caggiani, y explicó que este lunes, y en los próximos días, trabajarán psicólogos y asistentes sociales en la Escuela 10 de Mercedes.

“Es algo complicado para los gurises. Nadie espera esto en las infancias”, dijo Caggiani, y agregó: “Cuando pasa con niños nos desgarra a todos y a los gurises también”. “Que esto no quede como una cuestión de la que no se puede hablar”, finalizó.

Temas de la nota Mercedes

niños

familias