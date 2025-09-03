RECIBÍ EL NEWSLETTER
EMPALME OLMOS

"Estaba todo muy planificado": delincuentes robaron local de cobranzas y se llevaron 2 millones de pesos

El encargado del local, Luis Tejeira, dijo a Subrayado que el hecho ocurrió en la madrugada y que los individuos estuvieron más de una hora con herramientas realizando la maniobra.

robo-local-empalme-olmos

El corresponsal de Subrayado, Eduardo Castro, informó que el local está ubicado dentro de un supermercado y que los individuos rompieron las puertas y anularon las cámaras, ayudados por herramientas especiales para cometer el hurto.

El encargado del local, Luis Tejeira, dijo a Subrayado que cuando llegaron temprano en la mañana se encontraron con la rotura y robo. "Boquetes arriba, boquetes abajo, sobre la puerta que no pudieron entrar; lamentable (...) estaba todo planeado".

Según comentó, los delincuentes estuvieron más de una hora y utilizaron tijeras, macetas, destornilladores, entre otros elementos.

