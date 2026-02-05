Robo con amoladoras en Tres Cruces: delincuentes abandonaron en La Blanqueada el auto que usaron

La investigación por el robo a una perfumería en el barrio Tres Cruces sumó una novedad en las últimas horas: el auto utilizado por los delincuentes era robado y fue abandonado. Se trata de un BYD gris que había sido denunciado como robado el pasado 14 de enero y que estaba requerido por la Policía.

El robo ocurrió exactamente a las cuatro de la madrugada del miércoles , cuando cuatro delincuentes llegaron en el vehículo a la perfumería ubicada en Mario Cassinoni y Colonia. Tres de ellos bajaron del auto, vestidos con ropa oscura y encapuchados, y comenzaron a romper la cortina metálica con amoladoras y una maceta. Durante tres minutos y 17 segundos destrancaron los candados y golpearon el blindex hasta lograr ingresar al local, mientras el cuarto permanecía en el auto.

Dentro del comercio estuvieron un minuto y diez segundos, según quedó registrado en las cámaras de videovigilancia a las que accedió Subrayado. En ese lapso tomaron una gran cantidad de perfumes, cuyo valor aún no fue determinado.

Mientras tres robaban, el conductor bajó para recoger las herramientas y evitar que quedaran en la vereda, y luego acercó el auto para facilitar la fuga.

Tras el robo, la Policía fue alertada a través del sistema de cámaras y desde el Centro de Comando Unificado se realizó el seguimiento del vehículo. Los delincuentes abandonaron el auto en la intersección de Presidente Giró y Carlos Anaya, a unas ocho cuadras del comercio, en el barrio La Blanqueada. El vehículo fue periciado por Policía Científica, al igual que la perfumería, en busca de indicios que permitan identificar a los responsables.