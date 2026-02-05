La investigación por el robo a una perfumería en el barrio Tres Cruces sumó una novedad en las últimas horas: el auto utilizado por los delincuentes era robado y fue abandonado. Se trata de un BYD gris que había sido denunciado como robado el pasado 14 de enero y que estaba requerido por la Policía.
Robo con amoladoras en Tres Cruces: delincuentes abandonaron en La Blanqueada el auto que usaron
El auto BYD gris había sido robado el 14 de enero y fue dejado a ocho cuadras de la perfumería tras el robo en el que usaron dos amoladoras en plena madrugada.
El robo ocurrió exactamente a las cuatro de la madrugada del miércoles, cuando cuatro delincuentes llegaron en el vehículo a la perfumería ubicada en Mario Cassinoni y Colonia. Tres de ellos bajaron del auto, vestidos con ropa oscura y encapuchados, y comenzaron a romper la cortina metálica con amoladoras y una maceta. Durante tres minutos y 17 segundos destrancaron los candados y golpearon el blindex hasta lograr ingresar al local, mientras el cuarto permanecía en el auto.
Dentro del comercio estuvieron un minuto y diez segundos, según quedó registrado en las cámaras de videovigilancia a las que accedió Subrayado. En ese lapso tomaron una gran cantidad de perfumes, cuyo valor aún no fue determinado.
Delincuentes usaron amoladoras en plena madrugada para robar una perfumería en Tres Cruces
Mientras tres robaban, el conductor bajó para recoger las herramientas y evitar que quedaran en la vereda, y luego acercó el auto para facilitar la fuga.
Tras el robo, la Policía fue alertada a través del sistema de cámaras y desde el Centro de Comando Unificado se realizó el seguimiento del vehículo. Los delincuentes abandonaron el auto en la intersección de Presidente Giró y Carlos Anaya, a unas ocho cuadras del comercio, en el barrio La Blanqueada. El vehículo fue periciado por Policía Científica, al igual que la perfumería, en busca de indicios que permitan identificar a los responsables.
Dejá tu comentario