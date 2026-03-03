Un adolescente de 14 años fue embestido por una camioneta al intentar cruzar ruta 8 en la zona de El Monarca

Un adolescente de 14 años fue embestido este martes de tarde por una camioneta. El siniestro de tránsito ocurrió pasadas las 15 horas en el kilómetro 21,500 de la ruta 8 en la zona de El Monarca.

El conductor de la camioneta, un hombre de 56 años, circulaba por ruta 8 hacia el norte cuando al llegar al cruce con semáforos a la altura de Camino del Oriente embistió al adolescente que intentó cruzar la ruta sin ver que venía el vehículo, informó Policía Caminera.

Un equipo médico de emergencia diagnosticó al peatón como politraumatizado, traumatismo encefalocraneano con pérdida de conocimiento y herida cortante en el cráneo. Fue trasladado al Hospital Pereira Rossell.

El conductor de la camioneta resultó ileso y el control de alcoholemia dio resultado cero.

