RECIBÍ EL NEWSLETTER
COLINAS DE SOLYMAR

Una mujer mató a su hermana de varias puñaladas: fue imputada con prisión preventiva

La víctima fue trasladada al Hospital de Clínicas, donde estuvo internada desde el viernes hasta el domingo, pero falleció.

seccional-policia-27-pinar.jpg

Una mujer fue asesinada de varias puñaladas por su hermana en Colinas de Solymar. La víctima, de 46 años, fue agredida el viernes 27 de febrero y falleció el domingo, internada en el Hospital de Clínicas como consecuencia de las heridas sufridas.

El homicidio se dio en el marco de una disputa familiar por la tenencia de un menor, hijo de la agresora, en una casa ubicada en Cerro de los Pensadores y Cerro San Juan.

La Policía llegó al lugar tras una alerta. La agresora, de 36 años y que estaba bajo efectos de estupefacientes, apuñaló varias veces a su hermana.

Bomberos
Seguí leyendo

Bomberos controló dos incendios que afectaron 350 hectáreas de monte en Minas, Lavalleja

La víctima fue trasladada de urgencia por los efectivos, pero tras varias horas internada no sobrevivió.

La hermana fue imputada por reiterados delitos de violencia doméstica agravada, uno de ellos en concurso formal con un delito de homicidio especialmente agravado por parentesco.

Fue enviada a prisión preventiva por 180 días, mientras sigue la investigación.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Calor durante marzo y abril; el invierno será "intenso", llegará en mayo y "un poquito más largo de lo habitual", anunció Nubel Cisneros
DECRETO FIRMADO

MSP presentó nuevos decretos sobre tiempos de espera para acceder a consultas médicas, estudios y cirugías
PRIMER DÍA DE CLASES

Inicio de clases con 15.000 niños menos que el año pasado y el estreno de los "maestros flexibilizadores"
ZONA OPERACIONAL IV

Frenaron a un taxi en control policial y dentro encontraron droga: el conductor fue detenido
MARCELA BARRIOS

"Quedamos satisfechos con las explicaciones", dijo la directora de Trabajo tras reunión con BASF que reducirá personal

Te puede interesar

Partidos de la Coalición Republicana pedirán a Yamandú Orsi revisar la construcción de la represa de Casupá video
HABLARON DE SEGURIDAD Y ECONOMÍA

Partidos de la Coalición Republicana pedirán a Yamandú Orsi revisar la construcción de la represa de Casupá
Pereira adelantó que a partir de abril El FA te escucha recorrerá el país para difundir logros del gobierno video
CAMPAÑA DEL FRENTE AMPLIO

Pereira adelantó que a partir de abril "El FA te escucha" recorrerá el país para difundir logros del gobierno
OSE anunció medidas de reservas de agua potable en Minas y Solís de Mataojo debido al déficit hídrico video
EXHORTA AL USO RESPONSABLE

OSE anunció medidas de reservas de agua potable en Minas y Solís de Mataojo debido al déficit hídrico

Dejá tu comentario