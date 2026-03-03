Una mujer mató a su hermana de varias puñaladas: fue imputada con prisión preventiva

Una mujer fue asesinada de varias puñaladas por su hermana en Colinas de Solymar . La víctima, de 46 años, fue agredida el viernes 27 de febrero y falleció el domingo, internada en el Hospital de Clínicas como consecuencia de las heridas sufridas.

El homicidio se dio en el marco de una disputa familiar por la tenencia de un menor, hijo de la agresora, en una casa ubicada en Cerro de los Pensadores y Cerro San Juan.

La Policía llegó al lugar tras una alerta. La agresora, de 36 años y que estaba bajo efectos de estupefacientes, apuñaló varias veces a su hermana.

La víctima fue trasladada de urgencia por los efectivos, pero tras varias horas internada no sobrevivió.

La hermana fue imputada por reiterados delitos de violencia doméstica agravada, uno de ellos en concurso formal con un delito de homicidio especialmente agravado por parentesco.

Fue enviada a prisión preventiva por 180 días, mientras sigue la investigación.