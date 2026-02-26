RECIBÍ EL NEWSLETTER
18 DE JULIO Y ACEVEDO DÍAZ

Una farmacia de Tres Cruces sufrió un nuevo robo piraña; fue el segundo en dos noches seguidas

Los delincuentes rompieron las vitrinas y se llevaron los perfumes importados. En ambos casos, fugaron en moto hacia la zona de Villa Española.

Un nuevo robo piraña ocurrió en la noche de este miércoles en una farmacia de 18 de Julio y Acevedo Díaz, en Tres Cruces, que la noche anterior había sufrido otro robo idéntico.

Anoche, cuatro delincuentes llegaron en dos motos, ingresaron, rompieron las vitrinas y, rápidamente, se llevaron los perfumes importados.

En la noche del martes, tres ladrones llegaron al mismo comercio en dos motos, entraron con cascos puestos, se dirigieron directamente a la vitrina, la rompieron y empezaron a robar una gran cantidad de perfumes.

Un minuto después salieron con dos bolsos cargados de perfumes, se subieron a las motos y la Policía que patrullaba en la zona comenzó una persecución.

Los delincuentes tomaron el túnel de 8 de Octubre, luego Jaime Cibils y se fueron rumbo a Villa Española, según se vio en las cámaras del Ministerio del Interior.

Al ver tan cerca a los efectivos abandonaron una de las motos y corrieron. La moto fue incautada y periciada por Policía Científica en busca de indicios y huellas que sirvan para identificar a los asaltantes.

En el último caso, también fugaron hacia Villa Española, según el relevamiento de las cámaras de videovigilancia. Anoche, se incautó vestimenta, que será cotejada con el registro de las cámaras para determinar si fue la ropa usada por los delincuentes.

