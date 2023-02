Robert Silva sostiene que cerca del 90% de docentes hacen curso de la reforma educativa

Al ser consultado sobre la incertidumbre que manifestó la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM), Silva respondió que “el inicio de todos los cursos de las clases, siempre vemos anuncios o escenarios hipotéticos de catástrofes. Ya sea en áreas de infraestructura u otras que algunos actores año tras año realizan. Ese comentario no escapa a lo que sucede todos los años”.

El jerarca manifestó que busca transmitir tranquilidad a las familias y remarcó que hay “compromiso de la enorme mayoría de los docentes”.

“Están realizando los cursos de formación en porcentajes altísimos, cercanos al 90% y se están preparando para este cambio que implica una enseñanza por competencia, con nuevo reglamento de evaluación”, agregó.

“No habla bien de un docente si hay capacitación gratuita, que se está llevando adelante, realizada y confeccionada por docentes uruguayos, no hacerla. No habla bien”, opinó.

Recordó que como proceso de transformación, “está en permanente movimiento”.

“Estamos trabajando para que el inicio sea de la mejor manera posible y apuesto a el sentido común de pertenencia, de compromiso con la educación de algunos actores sindicales y algunos sindicatos en particular, para que no obstaculicen el inicio de cursos y en definitiva no afecten a los que menos tienen, a los que más precisan la educación pública”, señaló.

En la bibliografía recomendada del programa de noveno grado de Arte y Literatura figuran Rincón del Vago y Wikipedia, dos sitios webs cuestionados en el ámbito académico porque no hay control de los autores de los materiales que se ingresan.

“En este programa hay 12 páginas de bibliografía recomendada. Es muy mezquino reducir a un listado de sitios webs que ni siquiera se recomiendan. Se enuncian, se dicen, para el docente y no para el estudiante. Porque entre los sitios webs específicamente recomendados a los estudiantes que están aquí, no figuran ninguno de ellos”, enfatizó.