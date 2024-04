Robert Silva: "si este plebiscito se aprueba es una catástrofe, vamos a fundir al país"

“Hay que trabajar para que el plebiscito no salga, porque es una catástrofe para el país. Si este plebiscito que el Frente Amplio, parte de él, y el PIT-CNT están propiciando, se aprueba, bueno, vamos a fundir al país. Son varios cientos de millones de dólares que la gente va a tener que pagar de su bolsillo para poder atender lo que ponen en la Constitución, más allá de los juicios por la derogación de las AFAP. Lamento que esto acontezca pero nos encontrarán dando la batalla”, dijo Silva este sábado a Subrayado, tras conocer la cifra de firmas que la central sindical alcanzó y llevó al Parlamento este sábado al mediodía: 430.023.

“Creo que el Frente Amplio no se animó a tomar una decisión”, dijo Silva sobre la posición del FA sobre la recolección de firmas, y agregó: “no se animó para que no queden sobre la mesa las grandes diferencias que tiene y para que no quede sobre la mesa lo que pasa en este Frente Amplio, donde los sectores radicales ganan. Porque capaz que si el Frente Amplio hubiera puesto a consideración esto, el Partido Comunista y las bases se imponen y el Frente Amplio termina en contra de algo que sabe que está bien”.