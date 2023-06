Robert Silva: "Hemos aprendido que meterle plata a la educación no la arregla"

El presidente del Codicen, Robert Silva , afirmó que en los últimos 15 años se triplicaron los recursos para la educación , pero no ha dado resultados positivos en la materia. "Hemos aprendido en los últimos tiempos que meterle plata a la educación no la arregla", dijo este miércoles al programa Arriba gente de canal 10.

Agregó: "Estoy militando todos los días por cambiar la educación, con un conjunto de personas (...) ¿Qué proponen los sindicatos? No están de acuerdo (con varios temas). Tienen que proponer una alternativa, no es solo el discurso tribunero".

"Estamos trabajando en el tema, sin hacer militancia política como lo hacen algunos (...) No es que no haya problemas, estamos interviniendo, no es que no estamos haciendo nada", expresó Silva.

Sobre el paro de este miércoles a nivel general en la educación, dijo que la adhesión es, en promedio, entre 20% y 30%. "En el interior hay escuelas cerradas porque faltan docentes", dijo, e instó a las familias a buscar otras escuelas cercanas.