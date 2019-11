Robert Pattinson y Adam Sandler, dos de los favoritos para llevarse el prestigioso "Spirit Award"

Ambas películas, con cinco nominaciones cada una, fueron realizadas por la productora A24, que una vez más dominó con 18 indicaciones. La potencia del cine 'indie' está detrás de la anterior ganadora de un Oscar, "Moonlight", así como de "Lady Bird" y "The Disaster Artist".

Sandler fue nominado por su representación a un atrevido y exuberante comerciante de joyas en el drama de alto octanaje de los hermanos Safdie, que compiten también en la categoría de dirección.

Pattinson, exestrella de "Crepúsculo" y "Harry Potter", reafirmó sus credenciales en el cine independiente con una nominación por la historia en blanco y negro de Robert Eggers sobre dos fareros en una isla remota.

Las actrices Zazie Beetz ("Guasón") y Natasha Lyonne ("Orange Is The New Black") presentaron las nominaciones en una conferencia de prensa en Los Ángeles.

El presidente de Film Independent, que organiza los premios, Josh Welsh, describió 2019 como "un año de cine audaz, atrevido y dotado", a pesar de los importantes cambios y desafíos que afectan a la industria cinematográfica.

"Marriage Story" de Netflix fue seleccionada para recibir el premio Robert Altman, que se otorga al director de la película, al director de reparto y al elenco.

Esta cinta, protagonizada por Scarlett Johansson y Adam Driver, competirá con "Uncut Gems" por el premio a la mejor película.

Sandler y Pattinson competirán por el premio a mejor actor, mientras que estrellas como Renee Zellweger ("Judy") y Elisabeth Moss ("Her Smell") por el de mejor actriz. Jennifer Lopez ("Hustlers") disputa el premio a la mejor actriz de reparto.

Cinco de las ganadoras a mejor película en esta década ganaron antes en los Spirit, incluidas "Moonlight", "Spotlight" y "Birdman".

Los ganadores, seleccionados por los miembros de Film Independent, serán anunciados el 8 de febrero, un día antes de los Oscar.