Denuncian presunta red de venta de permisos falsos para aplicaciones: "Hay alrededor de mil autos ilegales"

Denuncian estafas en aplicaciones de transporte. Sospechan de una red de taxis truchos, y una organización que falsifica documentos y crea cuentas paralelas. La Asociación de Conductores Uruguayos de Aplicaciones (ACUA) presentó una denuncia en Fiscalía.

Gerardo Sastre, de la asociación, contó que varios conductores han colaborado "con pruebas" para poder llevar la información a Fiscalía a través del edil Rafael Seijas.

La organización vendería títulos de taxis a choferes que se registran así en las plataformas pero, luego, buscan pasajeros en sus vehículos particulares y están, por tanto, al margen de cualquier control.

"Alrededor de 1.000 autos ilegales están afectando la actividad. No solo la actividad del transporte por aplicaciones. Afecta la actividad del taxi también. Porque si vamos a poner números arriba de la mesa, la gente cuando pide un servicio individual, taxis, remixes y auto de aplicación, cumplen esa función. Más los mil ilegales que tenemos ahora en Montevideo, es una preocupación grande porque reduce nuestra jornada laboral", dijo Sastre.

Temas de la nota Estafas

aplicaciones de transporte