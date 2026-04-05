Siete personas lesionadas, entre ellas una bebé, tras choque de vehículos en ruta 9

Un siniestro fronto lateral dejó a 7 personas lesionadas, entre ellas un bebé, este domingo de tarde en ruta 9 , a la altura del kilómetro 87.900, en la localidad de Gregorio Aznárez, en el departamento de Maldonado.

Según Policía Caminera, el choque se produjo entre dos vehículos: uno de ellos circulaba por ruta 9 y cuando intentó girar a la izquierda para tomar Cno. "Maestra Delia G. Mendizábal", fue impactado por otro que circulaba por la misma ruta en sentido contrario.

El primer automóvil era conducido por un hombre de 64 años, quien fue diagnosticado con "traumatismo de tórax", y trasladado al Hospital de Maldonado; el control de alcohol arrojó resultado cero.

Seguí leyendo Falleció el motociclista de 36 años que chocó con un auto en la ruta 9 en Rocha

El primer acompañante de 23 años resultó "politraumatizado moderado" y trasladado a Maldonado a coordinar.

Una segunda acompañante mayor fue diagnosticada con "traumatismo de tórax y lumbar", derivada al Hospital de Maldonado.

El segundo automóvil que circulaba por ruta 9 era conducido por un hombre de 32 años, diagnosticado con "TEC sin pérdida y traumatismo abdominal", dado de alta en el lugar y cuya espirometría arrojó resultado cero.

Su primera acompañante de 25 años resultó "politraumatizada moderada", trasladada al Sanatorio Cantegril.

Otra acompañante de 15 años fue diagnosticada con "TEC sin pérdida, herida cortante en lengua", dada de alta en el lugar.

Una bebè de 15 meses que era trasladada con Sistema de Retención Infantil sufrió un "TEC leve" y fue dada de alta en el lugar.