Este domingo finaliza la Semana Criolla con entrada gratuita tanto al predio como al ruedo

Música, gastronomía, ferias y propuestas culturales, deportivas y recreativas se encuentran en la Semana Criolla de Montevideo, a donde concurrieron esta semana más de 80 mil personas.

El domingo, último día de la Criolla, todas las personas podrán ingresar sin costo, tanto al predio como al ruedo (salvo a los sectores Palco y Palquito).

Las actividades previstas para este fin de semana son:

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Sábado 4

Escenario Zitarrosa

Grupo Kábala - 16:45 horas

Carlos Pasotti y Los Increíbles - 18:00 horas

Tabaré Leytón - 19:15 horas

Milongas Extremas - 20:30 horas

Jorge Nasser - 21:45 horas

Luana - 23:15 horas

Escenario Amalia de la Vega

Los Róckolis - 15:15 horas

Gato Renato - 16:30 horas

Marcelo Ledesma - 17:45 horas

Los Ñatos - 19:00 horas

Coco Echagüe - 20:15 horas

Estampas del Sur - 21:45 horas

Escenario Proa

Catadores de Gazpacho - 14:15 horas

Ya Basta! - Guitarra Negra - 15:00 horas

Los Horneros - Guitarra Negra - 15:45 horas

Dúo Gentil - 16:45 horas

Percu Rodó (muestra taller de Esquinas de la Cultura) - 17:40 horas

Milonga Esquinera - 18:15 horas

Escenario Calle

Catadores de Gazpacho - 14:00 horas

El Cuarteto del Amor - 16:15 horas

Escenario Carlos Molina (payadas) - 18:30 horas

Aron Juarez

Cacho Artigas

Cristian Mendez

David Tokar

Emanuel Gabotto

Gabriel Luceno

Gustavo Capote

Jose Silvio Curbelo

Juan Lalanne

Leonardo Silva

Luis Genaro

Mariela Acevedo

Marta Swint

Saturno Santana

Susana Repetto

Indio Arachan - Solista

Espacio de carruajes del Museo Fernando García

Show de títeres "Los caminos de Morosoli" - 15:00 h y 17:00 horas

La Esquina del Juego, frente al Galpón Esquinero

Opa payasos, formato Taller - 14:00 horas

Ludocirka - 15:30 horas

Galpón Esquinero habrá funciones de:

15:30 horas - Montevideo Audiovisual presenta Anina

Espectáculo de circo, Chukurruku: Unicirko - 18 horas

Domingo 5

Escenario Zitarrosa

La Decana - 18 horas

Entrega de premios - 20 horas

Escenario Carlos Molina

Previo al inicio de las payadas se presenta el libro “El Prado: Escudo de Identidad” del maestro Oscar Gilardoni Gandolfo.

Payadas desde las 18:30 horas

Cacho Artigas

Emanuel Calero

Franco Berrutti

Gabriel Luceno

Jose Silvio Curbelo

Mariela Acevedo

Marta Swint

Marzio Pintos

Saturno Santana

Uberfil Concepción

Oscar Gilardoni - Solista

La Esquina del Juego

Espectáculo de circo, Chukurruku: Unicirko - 17:15 horas

La ceremonia de clausura se realizará a las 19 horas en el Ruedo.

Transporte hacia el Prado

Todos los días, de 12 a 20 horas, las líneas que van por Av. Agraciada (tanto hacia el Centro como hacia afuera: L14, L28, L29, 125, 127,128, 130, 137, 370, 409, 427, 494, 524, 546, G), por Av. Millán (526 y 582), por Av. Luis A. de Herrera (181, 183, 306) y por Capurro (17 y 76) desviarán hacia Lucas Obes para hacer la parada frente a la Rural del Prado.

Además, estarán suspendidas las paradas por Agraciada, desde 19 de Abril hasta Lucas Obes, y las paradas provisorias se ubicarán en Atilio Pelossi, entre Hugo Balzo y Av. Buschental. Las paradas oficiales estarán por la calle Lucas Obes.

Menores de 12 años, presentando cédula de identidad, y mayores de 70 podrán viajar gratis durante toda la semana.