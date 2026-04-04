Música, gastronomía, ferias y propuestas culturales, deportivas y recreativas se encuentran en la Semana Criolla de Montevideo, a donde concurrieron esta semana más de 80 mil personas.
Este domingo finaliza la Semana Criolla con entrada gratuita tanto al predio como al ruedo
Además de gastronomía, ferias y actividades recreativas, este fin de semana actuarán Milongas extremas, Jorge Nasser, Luana, Gato Renato, Coco Echagüe, Estampas del Sur, y varios payadores.
El domingo, último día de la Criolla, todas las personas podrán ingresar sin costo, tanto al predio como al ruedo (salvo a los sectores Palco y Palquito).
Las actividades previstas para este fin de semana son:
La Criolla del Prado reunió esta semana tradiciones, gastronomía típica y oficios rurales
Sábado 4
Escenario Zitarrosa
Grupo Kábala - 16:45 horas
Carlos Pasotti y Los Increíbles - 18:00 horas
Tabaré Leytón - 19:15 horas
Milongas Extremas - 20:30 horas
Jorge Nasser - 21:45 horas
Luana - 23:15 horas
Escenario Amalia de la Vega
Los Róckolis - 15:15 horas
Gato Renato - 16:30 horas
Marcelo Ledesma - 17:45 horas
Los Ñatos - 19:00 horas
Coco Echagüe - 20:15 horas
Estampas del Sur - 21:45 horas
Escenario Proa
Catadores de Gazpacho - 14:15 horas
Ya Basta! - Guitarra Negra - 15:00 horas
Los Horneros - Guitarra Negra - 15:45 horas
Dúo Gentil - 16:45 horas
Percu Rodó (muestra taller de Esquinas de la Cultura) - 17:40 horas
Milonga Esquinera - 18:15 horas
Escenario Calle
Catadores de Gazpacho - 14:00 horas
El Cuarteto del Amor - 16:15 horas
Escenario Carlos Molina (payadas) - 18:30 horas
Aron Juarez
Cacho Artigas
Cristian Mendez
David Tokar
Emanuel Gabotto
Gabriel Luceno
Gustavo Capote
Jose Silvio Curbelo
Juan Lalanne
Leonardo Silva
Luis Genaro
Mariela Acevedo
Marta Swint
Saturno Santana
Susana Repetto
Indio Arachan - Solista
Espacio de carruajes del Museo Fernando García
Show de títeres "Los caminos de Morosoli" - 15:00 h y 17:00 horas
La Esquina del Juego, frente al Galpón Esquinero
Opa payasos, formato Taller - 14:00 horas
Ludocirka - 15:30 horas
Galpón Esquinero habrá funciones de:
15:30 horas - Montevideo Audiovisual presenta Anina
Espectáculo de circo, Chukurruku: Unicirko - 18 horas
Domingo 5
Escenario Zitarrosa
La Decana - 18 horas
Entrega de premios - 20 horas
Escenario Carlos Molina
Previo al inicio de las payadas se presenta el libro “El Prado: Escudo de Identidad” del maestro Oscar Gilardoni Gandolfo.
Payadas desde las 18:30 horas
Cacho Artigas
Emanuel Calero
Franco Berrutti
Gabriel Luceno
Jose Silvio Curbelo
Mariela Acevedo
Marta Swint
Marzio Pintos
Saturno Santana
Uberfil Concepción
Oscar Gilardoni - Solista
La Esquina del Juego
Espectáculo de circo, Chukurruku: Unicirko - 17:15 horas
La ceremonia de clausura se realizará a las 19 horas en el Ruedo.
Transporte hacia el Prado
Todos los días, de 12 a 20 horas, las líneas que van por Av. Agraciada (tanto hacia el Centro como hacia afuera: L14, L28, L29, 125, 127,128, 130, 137, 370, 409, 427, 494, 524, 546, G), por Av. Millán (526 y 582), por Av. Luis A. de Herrera (181, 183, 306) y por Capurro (17 y 76) desviarán hacia Lucas Obes para hacer la parada frente a la Rural del Prado.
Además, estarán suspendidas las paradas por Agraciada, desde 19 de Abril hasta Lucas Obes, y las paradas provisorias se ubicarán en Atilio Pelossi, entre Hugo Balzo y Av. Buschental. Las paradas oficiales estarán por la calle Lucas Obes.
Menores de 12 años, presentando cédula de identidad, y mayores de 70 podrán viajar gratis durante toda la semana.
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