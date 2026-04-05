Investigan homicidio de menor de 15 años: fue encontrado herido en el patio de una casa y falleció en centro de salud

La Policía investiga el homicidio de un menor de 15 años ocurrido en las últimas horas en Camino General Leandro Gómez, en la zona de Piedras Blancas.

Información a la que accedió Subrayado indica que el adolescente fue encontrado herido de arma de fuego en el patio de una vivienda. Fue trasladado por personal policial a un centro asistencial donde posteriormente se constató su fallecimiento.

Vecinos manifestaron haber escuchado varias detonaciones y, al salir a verificar, vieron a la víctima tendida en el suelo.

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En la escena fueron ubicadas 11 vainas calibre 45, manchas de sangre y un posible impacto de arma de fuego en una pared.

Trabajaron en el lugar Policía Científica, Investigaciones de Zona III y el Departamento de Homicidios.