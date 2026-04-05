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Camino General Leandro Gómez

Investigan homicidio de menor de 15 años: fue encontrado herido en el patio de una casa y falleció en centro de salud

Información a la que accedió Subrayado indica que en la escena la Policía encontró 11 vainas calibre 45, manchas de sangre y un posible impacto de arma de fuego en una pared.

MÓVIL-POLICIAL--CALLE

La Policía investiga el homicidio de un menor de 15 años ocurrido en las últimas horas en Camino General Leandro Gómez, en la zona de Piedras Blancas.

Información a la que accedió Subrayado indica que el adolescente fue encontrado herido de arma de fuego en el patio de una vivienda. Fue trasladado por personal policial a un centro asistencial donde posteriormente se constató su fallecimiento.

Vecinos manifestaron haber escuchado varias detonaciones y, al salir a verificar, vieron a la víctima tendida en el suelo.

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En la escena fueron ubicadas 11 vainas calibre 45, manchas de sangre y un posible impacto de arma de fuego en una pared.

Trabajaron en el lugar Policía Científica, Investigaciones de Zona III y el Departamento de Homicidios.

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