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Artemis 2

El astronauta Jeremy Hansen dijo que tuvo la sensación "que estábamos cayendo del cielo hacia la Tierra"

Junto con los otros tres astronautas de la misión Artemis II, superó el sábado por la mañana el punto medio entre la Tierra y la Luna, a más de 241.000 kilómetros de casa.

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El astronauta canadiense de Artemis 2, Jeremy Hansen, contó en una videollamada el sábado que tuvo la sensación de "caer del cielo" mientras su nave seguía su compleja trayectoria hacia la Luna.

Junto con los otros tres astronautas de la misión Artemis II, superó el sábado por la mañana el punto medio entre la Tierra y la Luna, a más de 241.000 kilómetros de casa.

Deben realizar el primer sobrevuelo lunar tripulado en más de medio siglo.

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Durante las primeras horas a bordo de la nave Orion, Jeremy Hansen, expiloto de combate de 50 años que realiza su primer viaje al espacio, vio "cosas extraordinarias".

"En lo que nos echamos una pequeña siesta y nos levantamos, la Tierra ya estaba tan lejos", relató el astronauta, junto a sus compañeros estadounidenses Victor Glover y Reid Wiseman, durante una sesión de preguntas y respuestas organizada por la Agencia Espacial Canadiense (ASC).

Jeremy Hansen habló después de la inyección translunar, una maniobra de propulsión que lleva a Orion a volar a menos de 200 kilómetros alrededor de la Tierra antes de poner rumbo a la Luna.

"Tuve la sensación de que estábamos cayendo del cielo hacia la Tierra, y le dije a Reid: 'Parece que vamos a estrellarnos contra ella'", explicó el astronauta.

"Es increíble. En realidad, la esquivamos (...). Estaba tan cerca (...). Fue realmente fenomenal", añadió Hansen.

El astronauta, que se incorporó a la ASC en 2009 tras una carrera como piloto de combate en la Real Fuerza Aérea Canadiense, será el primer no estadounidense en volar alrededor de la Luna.

La próxima etapa de Orión, prevista para el quinto día de esta misión de diez días, entrará en la esfera de influencia lunar, donde la atracción gravitatoria de la Luna supera a la de la Tierra, según la NASA.

Jeremy Hansen está impaciente por ver de cerca la cara oculta de la Luna y observar "un eclipse del Sol detrás de la Luna, lo que va a ser realmente genial".

Consultado sobre los consejos que daría a las nuevas generaciones, este padre de tres hijos instó a los más jóvenes a "seguir sus pasiones, pero también a compartir sus pasiones con los demás".

"Para lograr grandes cosas como lo que estamos haciendo en esta cápsula, viajar hasta la Luna, volar alrededor de la Luna, hace falta un gran equipo detrás de uno. Y eso vale para todos nosotros en nuestras vidas", declaró.

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