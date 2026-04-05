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PASAJE MARINO

Ataque a balazos en Santa Catalina: hombre que estaba en su cuarto recibió disparo en su pierna; está internado

El ataque ocurrió este sábado en una vivienda ubicada en Pasaje Marino. La madre de la víctima dijo a la Policía que 3 hombres llegaron en 2 motos, ingresaron a la vivienda y se dirigieron directamente al dormitorio de su hijo, efectuaron disparos y se dieron a la fuga.

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Información a la que accedió Subrayado señala que un hombre de 41 años resultó herido de arma de fuego en una vivienda ubicada en Pasaje Marino.

La víctima fue trasladada a un centro de salud en un auto particular y diagnosticada con una herida de arma de fuego en el muslo izquierdo, revistiendo gravedad, por lo que fue intervenida quirúrgicamente.

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Su madre manifestó que 3 hombres llegaron en 2 motos, ingresaron a la vivienda y se dirigieron directamente al dormitorio de su hijo, donde efectuaron varios disparos antes de darse a la fuga.

La denunciante señaló que conoce a los presuntos autores por ser vecinos de la zona.

La Policía encontró manchas de sangre en el fondo de la vivienda, pero no se hallaron vainas.

Trabajó Policía Científica.

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