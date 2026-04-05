La Policía investiga el ataque a balazos a un hombre dentro de su dormitorio en el barrio Santa Catalina durante la noche del sábado,
Ataque a balazos en Santa Catalina: hombre que estaba en su cuarto recibió disparo en su pierna; está internado
El ataque ocurrió este sábado en una vivienda ubicada en Pasaje Marino. La madre de la víctima dijo a la Policía que 3 hombres llegaron en 2 motos, ingresaron a la vivienda y se dirigieron directamente al dormitorio de su hijo, efectuaron disparos y se dieron a la fuga.
Información a la que accedió Subrayado señala que un hombre de 41 años resultó herido de arma de fuego en una vivienda ubicada en Pasaje Marino.
La víctima fue trasladada a un centro de salud en un auto particular y diagnosticada con una herida de arma de fuego en el muslo izquierdo, revistiendo gravedad, por lo que fue intervenida quirúrgicamente.
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Su madre manifestó que 3 hombres llegaron en 2 motos, ingresaron a la vivienda y se dirigieron directamente al dormitorio de su hijo, donde efectuaron varios disparos antes de darse a la fuga.
La denunciante señaló que conoce a los presuntos autores por ser vecinos de la zona.
La Policía encontró manchas de sangre en el fondo de la vivienda, pero no se hallaron vainas.
Trabajó Policía Científica.
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