Joven fue apuñalada en el pecho tras discusión callejera mientras esperaba lugar en refugio del Cordón

Una joven de 28 años resultó herida de arma blanca en las últimas horas durante un incidente ocurrido en la zona de Agrimensor Germán Barbato y Mercedes, en el barrio Cordón .

Información a la que accedió Subrayado indica que la mujer fue trasladada por personal policial a un centro de salud donde fue diagnosticada con una herida de arma blanca en el tórax, sin riesgo vital inmediato.

La joven habría mantenido una discusión en la vía pública con otras personas mientras aguardaba lugar en un refugio de la zona.

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Las cámaras de videovigilancia analizadas por la Policía registraron el desorden y la huida de la presunta autora hacia la calle Uruguay.

La víctima expresó su voluntad de radicar la denuncia.

Fiscalía está a cargo de la investigación.

Fuentes del Ministerio de Desarrollo Social indicaron a Subrayado que la situación no tiene relación con la órbita de Mides y sus servicios.

El episodio de violencia sucede en las inmediaciones a un refugio de varones, y si bien también funciona como puerta de entrada al sistema, no hay ningún dato que lo vincule directamente con la espera de cupo.