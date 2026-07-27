Un centro educativo para personas con autismo fue robado y vandalizado en la ciudad de Young, en Río Negro.
Robaron y vandalizaron en un centro educativo para personas con autismo en Young
Los delincuentes ingresaron por una ventana y se llevaron 12.000 pesos de una oficina y de un contenedor robaron órganos, monitores y otros elementos de PC.
Los delincuentes forzaron una ventana e ingresaron a una oficina de donde se llevaron 12.000 pesos.
Luego, entraron a un contenedor y robaron órganos, monitores y otros elementos de PC.
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El subjefe de Policía de Río Negro, Gustavo Alzamendia, lamentó lo ocurrido. En el caso, trabaja personal de Investigaciones de Young, de la Zona Operacional II de la Jefatura y Policía Científica realizó el relevamiento de la escena.
Hasta el momento, no hay personas detenidas.
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