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POLICÍA INVESTIGA

Robaron y vandalizaron en un centro educativo para personas con autismo en Young

Los delincuentes ingresaron por una ventana y se llevaron 12.000 pesos de una oficina y de un contenedor robaron órganos, monitores y otros elementos de PC.

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Un centro educativo para personas con autismo fue robado y vandalizado en la ciudad de Young, en Río Negro.

Los delincuentes forzaron una ventana e ingresaron a una oficina de donde se llevaron 12.000 pesos.

Luego, entraron a un contenedor y robaron órganos, monitores y otros elementos de PC.

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El subjefe de Policía de Río Negro, Gustavo Alzamendia, lamentó lo ocurrido. En el caso, trabaja personal de Investigaciones de Young, de la Zona Operacional II de la Jefatura y Policía Científica realizó el relevamiento de la escena.

Hasta el momento, no hay personas detenidas.

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