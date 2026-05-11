Robaron y causaron daños en Club Artigas Juniors: "La impotencia que te da que te falte todo", dijo vicepresidente

Delincuentes causaron daños y robaron en dos oportunidades la sede del Club Artigas Juniors de Maldonado.

El presidente del club, Jorge Schiavo, dijo a Subrayado que entre los daños y los objetos hurtados la suma asciende los $60.000.

"Para una institución que está arrancando el año es bastante. En esta oportunidad se llevaron una bolsa de pelotas que estamos pagando, 15 pelotas, estamos hablando a razón de $15.000, ollas, insumos de cocina, un parlante que tenemos en la sede, el kit de Direct TV que habíamos puesto hace poquito, pinturas (...) fue tanto revuelo y tanto daño que hicieron que fue complicado de sacar cuentas de lo que era en total", comentó.

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Y añadió: "Las heladeras las vaciaron, el freezer vacío".

El vicepresidente del club, Daniel Rivero, dijo que "el daño siempre duele por la impotencia que te da, una institución que es todo a pulmón y de gente humilde del barrio, y de todo el comerciante que colabora que para nosotros es mucho".

En el local funciona un merendero para niños del barrio, de baby fútbol y de las divisiones inferiores por lo que necesitan la colaboración de la población.

Los interesados en colaborar con esta institución histórica del departamento pueden comunicarse al 099 396 200 o al 098 304 424.