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MALDONADO

Buscan a un joven de 20 años por el homicidio que ocurrió en la madrugada del sábado en Pan de Azúcar

La víctima tenía 30 años y fue herido por un arma de fuego frente a una plaza de Pan de Azúcar. El joven de 20 es investigado como autor del homicidio.

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El Ministerio del Interior solicitó la colaboración para dar con Agustín Fernández Reyes. El joven de 20 años es buscado por el homicidio que ocurrió este sábado de madrugada en Pan de Azúcar, Maldonado.

Posee antecedentes penales, señala la información del Ministerio.

El sábado, la Policía recibió información de que había un herido de arma de fuego en Félix de Lizarza esquina Lavalleja, y acudió al lugar junto a médicos en una ambulancia. Sin embargo, la víctima ya había sido trasladada a un centro de salud.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Allanamientos en Colón este lunes por asesinato de bebé.
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“De las primeras averiguaciones se pudo establecer que la víctima habría mantenido una discusión con un hombre, quien se retiró del lugar y posteriormente regresó efectuando disparos con un arma de fuego hacia el herido, dándose luego a la fuga”, señaló la Jefatura de Policía de Maldonado en un comunicado.

Los médicos informaron luego la muerte de la víctima por un disparo en el pecho. Era un hombre de 30 años con antecedentes penales, añade la información oficial.

Videos a los que accedió Subrayado muestran el momento del crimen: se observa al agresor correr detrás de las víctimas con un arma en mano y dispara al menos tres veces. Alrededor se observan varias personas.

Quien trasladó a la víctima recibió un roce de bala pero se encuentra fuera de peligro.

En la escena del crimen trabajó Policía Científica y concurrieron autoridades policiales. Personal del Departamento de Hechos Complejos asumió la investigación, en coordinación la Fiscalía de 2.° turno departamental.

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