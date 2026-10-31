Uno o más delincuentes robaron la silla de ruedas y otros elementos médicos de una ambulancia que estaba detenida en la base de salida de ASSE (Same 105) en Las Piedras, Canelones. Rompieron el vidrio, abrieron la ambulancia y robaron estos objetos.
Robaron una silla de ruedas y elementos médicos de una ambulancia en Las Piedras
Ocurrió en la madrugada de este sábado, en la base de salida de las ambulancias de ASSE en Las Piedras, Canelones. Robaron una silla de ruedas y material médico.
El presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) Martín Pereira dijo a Subrayado que “no es un hecho aislado” y que mientras el vehículo esté en reparación habrá una ambulancia menos en la zona.
“Esto perjudica la atención porque hay un móvil menos, queda parado unos días y no está en la calle dando servicio”, dijo Pereira, y agregó: “No podemos hablar de zonas rojas, pasan agresiones en cualquier lado”.
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