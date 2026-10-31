Robaron una silla de ruedas y elementos médicos de una ambulancia en Las Piedras

Ambulancia de ASSE, Same 105. Foto: archivo Subrayado.

Uno o más delincuentes robaron la silla de ruedas y otros elementos médicos de una ambulancia que estaba detenida en la base de salida de ASSE (Same 105) en Las Piedras, Canelones. Rompieron el vidrio, abrieron la ambulancia y robaron estos objetos.

El presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) Martín Pereira dijo a Subrayado que “no es un hecho aislado” y que mientras el vehículo esté en reparación habrá una ambulancia menos en la zona.

“Esto perjudica la atención porque hay un móvil menos, queda parado unos días y no está en la calle dando servicio”, dijo Pereira, y agregó: “No podemos hablar de zonas rojas, pasan agresiones en cualquier lado”.