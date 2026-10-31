Carlos Negro: "Son momentos difíciles en materia de narcotráfico en Uruguay, en la región y en el mundo".

El ministro del Interior Carlos Negro encabezó en Las Cañas, departamento de Río Negro, un encuentro nacional sobre narcotráfico con decenas de autoridades policiales de todo el país.

En rueda de prensa el ministro dijo que “son momentos difíciles en materia de narcotráfico en Uruguay, en la región y en el mundo”.

“El fenómeno del narcotráfico está en expansión en el mundo, y por lo tanto la criminalidad organizada que se genera entorno al tráfico de sustancias ilegales, también”, alertó Negro, quien aseguró que Uruguay “trabaja permanentemente en la represión del crimen organizado”.

En este sentido dijo que la Policía requiere “más recursos humanos y materiales para el combate al narcotráfico”.

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