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MINISTRO DEL INTERIOR

Carlos Negro: "Son momentos difíciles en materia de narcotráfico en Uruguay, en la región y en el mundo".

El ministro del Interior Carlos Negro encabezó en Las Cañas, Río Negro, un encuentro nacional sobre narcotráfico, un fenómeno “en expansión en el mundo”, aseguró.

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El ministro del Interior Carlos Negro encabezó en Las Cañas, departamento de Río Negro, un encuentro nacional sobre narcotráfico con decenas de autoridades policiales de todo el país.

En rueda de prensa el ministro dijo que “son momentos difíciles en materia de narcotráfico en Uruguay, en la región y en el mundo”.

“El fenómeno del narcotráfico está en expansión en el mundo, y por lo tanto la criminalidad organizada que se genera entorno al tráfico de sustancias ilegales, también”, alertó Negro, quien aseguró que Uruguay “trabaja permanentemente en la represión del crimen organizado”.

Ambulancia de ASSE, Same 105. Foto: archivo Subrayado.
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Robaron una silla de ruedas y otros elementos de una ambulancia que estaba en la base de salida en Las Piedras

En este sentido dijo que la Policía requiere “más recursos humanos y materiales para el combate al narcotráfico”.

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