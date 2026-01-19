RECIBÍ EL NEWSLETTER
Robaron un auto y la Policía los persiguió por aire y tierra durante varios kilómetros hasta su detención: las imágenes

Imágenes captadas desde un helicóptero de la Policía permiten observar parte de la persecución. Los delincuentes, de 26 y 43 años, fueron condenados con libertad a prueba.

Imágenes cedidas a Subrayado. La persecución fue desde Santiago Vázquez hasta Ciudad del Plata.

Un hombre de 43 años y una joven de 26 robaron este sábado un auto Geely gris y, a los pocos minutos, la Policía ubicó el vehículo mediante cámaras de videovigilancia en Santiago Vázquez, en el límite de Montevideo y San José.

Los sospechosos pasaron por el peaje y se dirigieron por ruta 1 hacia Ciudad del Plata. En el trayecto, policías de la Dirección de Aviación que realizaban patrullaje aéreo fueron informados de las descripciones del vehículo y lo ubicaron desde el aire. Allí se inició una persecución durante varios kilómetros, en horas de la tarde.

Al notar el helicóptero de la Dirección de Aviación de la Policía, los sospechosos abandonaron el vehículo en dos oportunidades, en inmediaciones de Marmon y Calle 7. Intentaron huir corriendo hacia un monte, sin éxito, porque fueron interceptados por efectivos en tierra.

Foto: Subrayado.
Dos detenidos como sospechosos de estafar con el "cuento del tío" a una mujer, que entregó casi $90.000

La joven fue arrestada al instante, mientras que el hombre tomó otro camino y se escondió en un árbol, pero también fue descubierto. Ambos fueron arrestados y quedaron a disposición de la Fiscalía.

El hombre tenía antecedentes penales, el último de 2019 por hurto, señala la información policial a la que accedió Subrayado.

La Justicia los condenó por intento de hurto especialmente agravado a la pena de ocho meses de libertad a prueba, con una serie de obligaciones como cumplimiento de trabajo comunitario y presentarse ante la Policía una vez por semana. En este caso se les tipificó tentativa de hurto porque la Policía inició una persecución y los arrestó, por lo que la Justicia entiende que no lograron su cometido.

En tanto, el vehículo fue recuperado y trasladado a la seccional 11 de Delta del Tigre.

