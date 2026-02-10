Robaron la recaudación del clásico entre Salto y Artigas; delincuente encañonó a funcionario y se llevó $92.000

La recaudación del partido clásico entre Salto y Artigas , que se celebró el fin de semana pasado en el Estadio Dickinson de Salto, fue robada.

Ocurrió cuando un funcionario de la Liga Salteña de Fútbol, encargado de llevar el dinero, se desplazaba en su moto por un barrio de la ciudad. Fue encañonado por un delincuente que le sustrajo el maletín en el que llevaba el dinero en efectivo de las entradas que se habían vendido esa noche, unos 92.000 pesos.