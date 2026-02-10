La recaudación del partido clásico entre Salto y Artigas, que se celebró el fin de semana pasado en el Estadio Dickinson de Salto, fue robada.
Robaron la recaudación del clásico entre Salto y Artigas; delincuente encañonó a funcionario y se llevó $92.000
El partido se jugó el fin de semana en el Estadio Dickinson de Salto. El atraco ocurrió cuando el funcionario de la Liga Salteña llevaba el dinero en su moto.
Ocurrió cuando un funcionario de la Liga Salteña de Fútbol, encargado de llevar el dinero, se desplazaba en su moto por un barrio de la ciudad. Fue encañonado por un delincuente que le sustrajo el maletín en el que llevaba el dinero en efectivo de las entradas que se habían vendido esa noche, unos 92.000 pesos.
El hecho es investigado por la Policía local que busca, mediante el análisis de las cámaras de videovigilancia, identificar al autor de la rapiña.
