Robaron dos perras de tres meses de una casa en el barrio Sayago; el hecho quedó registrado en video

El dueño de los animales contó que había salido para comprar unas casas de madera para las cachorras, a un comercio en el barrio Colón. Cuando volvió, se dio cuenta de que no estaban las mismas.

"Cuando llego veo que están el padre, la madre y la abuela. Me llamó la atención. Qué raro no están las chiquitas, que viven jugando acá. Entro, fuiste. Me fijo en las cámaras, se fija mi hija, clarito, metiendo la mano, una práctica bárbara, le tiró un par de huesos. Y salió con aquel carro que está allí", sostuvo el dueño.