Rivera: registraron 72 mm de lluvia en una hora, la ciudad se inundó en algunas zonas y un barranco se derrumbó

"Cuando llueven muchos milímetros en un lapso de tiempo muy corto, genera distintos tipos de situaciones a resolver", explicó el director del Cecoed del departamento.

inundacion-rivera

En Rivera, varios barrios resultaron inundados como consecuencia de las intensas lluvias registradas durante el fin de semana.

Este domingo llovieron 72 milímetros en una hora. En total en tres días fueron 142 mm.

"Venimos con lluvias desde hace varios días, en forma interrumpida, pero continuada. Esto justamente cuando llueven muchos milímetros en un lapso de tiempo muy corto, genera distintos tipos de situaciones a resolver. Nosotros estamos en permanente comunicación con la Dirección Nacional del Sistema Nacional de Emergencias, con los informes en tiempo y forma de Inumet y con los integrantes del Comité Departamental de Emergencias y con los distintos equipos de la Intendencia de Rivera", sostuvo Gustavo Guedes, director del Cecoed, en diálogo con Subrayado.

Foto: Policía Caminera. Accidente fatal en ruta 5, Rivera.
Un muerto y cinco heridos en un choque entre dos autos en ruta 5, en Rivera

"Tuvimos una situación muy especial de un adulto mayor que estaba con la casa con mucha agua, inmediatamente intervenimos con el servicio de barométrica y con el equipo de vialidad urbana, pero el vecino decidió no ser evacuado, sino que se autoevacúa por un lapso de tiempo muy corto, a la casa de un familiar. Nosotros recibimos 78 llamados que se registraron a través del 911", indicó.

También hubo un derrumbe de un barranco de tierra en un barrio.

El director del Cecoed recordó a los vecinos de Rivera la importancia de no tirar basura donde "no corresponde" para que no se tapen las salidas de agua.

