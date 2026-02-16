RECIBÍ EL NEWSLETTER
EN LA MADRUGADA

Rivera: bomberos combatieron incendio en una vivienda y encontraron a una mujer muerta

El incendio ocurrió en la madrugada de este lunes. El fuego causó pérdidas totales en la vivienda.

Foto: FocoUy.

Bomberos encontraron a una mujer muerta dentro de una vivienda en la que combatían un incendio en Rivera.

En la madrugada de este lunes, sobre la 01:46, el destacamento de Rivera concurrió a un incendio en la calle Constitución esquina Bernabé Rivera.

Al llegar al lugar, el fuego estaba generalizado en la vivienda, de madera y techo liviano. En las tareas por controlar el incendio, encontraron a la mujer mayor de edad, sin vida.

Los bomberos lograron la extinción. La vivienda resultó con pérdidas totales, informó la institución en un comunicado.

