Rivera: intendente, legisladores, ediles y comerciantes piden reapertura urgente de la planta de Conaprole

El intendente encabezó la sesión extraordinaria en la Junta Departamental, que también pidió una reunión con Orsi.

Foto: Subrayado. Planta 14 de Conaprole en Rivera.

El presidente de Conaprole, Gabriel Fernández, anunció el cierre inmediato y definitivo de la planta 14 de la empresa, ubicada en Rivera, a partir del miércoles 20 de agosto. Casi una semana después hubo una sesión extraordinaria que pidió reabrirla.

Esa sesión fue encabezada por el intendente Richard Sander. Participaron legisladores, ediles y comerciantes, quienes pidieron además una reunión con el presidente Yamandú Orsi para tratar el tema.

El diputado riverense por el Partido Colorado Marne Osorio denunció que hay atrasos de entrega de leche en escuelas, hospitales y barrios de Rivera. "Está siendo muy afectada la distribución de leche en bolsitas", señaló a Subrayado.

"Esto afecta al consumidor. Empuja una vez más a que se busquen alternativas, de ir a buscar al otro lado de la frontera (...) Hay una postergación sostenida realmente de la región norte. Este tipo de decisiones no hacen más que empobrecer aún más la región", lamentó.

