RECIBÍ EL NEWSLETTER
homicidio en rivera

Mataron a un hombre de 33 años en Rivera e investigación apunta a conflicto por drogas

El homicidio ocurrió en la madrugada de este miércoles en el barrio Rivera Chico. El fallecido tenía 33 años y 8 antecedentes penales.

Foto: Subrayado. Lugar del homicidio, en el barrio Rivera Chico.

Foto: Subrayado. Lugar del homicidio, en el barrio Rivera Chico.

Un hombre de 33 años con 8 antecedentes penales fue asesinado sobre las cuatro de la madrugada de este miércoles en el barrio Rivera Chico –Rivera–. Tras llamados al 911, policías de la seccional 10ª fueron al lugar del homicidio y encontraron a la víctima tendida en la calle, ya sin vida.

Fue en Julio Herrera y Obes esquina Ansina. Las pericias de la Policía Científica señalaron que el crimen ocurrió a unos 50 metros de donde fue hallado el cuerpo. Tras ser herido, el hombre caminó y cayó.

Fuentes policiales dijeron que la mayoría de los antecedentes que tenía el fallecido eran por tráfico de drogas. En tanto, el jefe de Policía, Germán Suárez, dijo a Subrayado que la principal hipótesis de la investigación es que el homicidio fue por un conflicto por drogas.

Foto: Subrayado. Planta 14 de Conaprole en Rivera.
Seguí leyendo

Rivera: intendente, legisladores, ediles y comerciantes piden reapertura urgente de la planta de Conaprole

La víctima vivía allí. A pocos metros de donde fue asesinada. Acudió al lugar el propio Suárez y otras autoridades policiales.

Fue el noveno homicidio ocurrido en el año en el departamento de Rivera.

Temas de la nota

Lo más visto

video
FERNÁNDEZ CRESPO Y CERRO LARGO

Detuvieron en Argentina a joven que mató a un hombre en Cordón, tras conocerlo en una plataforma de citas
BULEVAR ARTIGAS Y HOCQUART

Robo piraña en Tres Cruces: diez delincuentes llegaron en cinco motos y se llevaron más de 90 perfumes
TACUAREMBÓ

Tras varios días en CTI, murió la mujer que fue embestida por un camión cuando iba en moto con su nieto
dispuso la justicia

Hijas de la policía que se suicidó en Pocitos quedaron a cargo de su tía de 20 años
investigación

Hallan restos óseos enterrados en el predio de una casa en construcción en Buceo

Te puede interesar

Precios de combustibles: ¿Qué dice el PPI de Ursea? Las tarifas se conocerán esta semana, adelantó Cardona
TARIFAS PARA SETIEMBRE Y OCTUBRE

Precios de combustibles: ¿Qué dice el PPI de Ursea? Las tarifas se conocerán esta semana, adelantó Cardona
Declaración jurada de IRPF e IASS: este jueves vence el plazo y hay 40.000 personas que no la presentaron video
DGI

Declaración jurada de IRPF e IASS: este jueves vence el plazo y hay 40.000 personas que no la presentaron
Fotos y video cedidos a Subrayado. video
investigación

Hallan restos óseos enterrados en el predio de una casa en construcción en Buceo

Dejá tu comentario