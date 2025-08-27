Mataron a un hombre de 33 años en Rivera e investigación apunta a conflicto por drogas

Foto: Subrayado. Lugar del homicidio, en el barrio Rivera Chico.

Un hombre de 33 años con 8 antecedentes penales fue asesinado sobre las cuatro de la madrugada de este miércoles en el barrio Rivera Chico –Rivera–. Tras llamados al 911, policías de la seccional 10ª fueron al lugar del homicidio y encontraron a la víctima tendida en la calle, ya sin vida.

Fue en Julio Herrera y Obes esquina Ansina. Las pericias de la Policía Científica señalaron que el crimen ocurrió a unos 50 metros de donde fue hallado el cuerpo. Tras ser herido, el hombre caminó y cayó.

Fuentes policiales dijeron que la mayoría de los antecedentes que tenía el fallecido eran por tráfico de drogas. En tanto, el jefe de Policía, Germán Suárez, dijo a Subrayado que la principal hipótesis de la investigación es que el homicidio fue por un conflicto por drogas.

La víctima vivía allí. A pocos metros de donde fue asesinada. Acudió al lugar el propio Suárez y otras autoridades policiales. Fue el noveno homicidio ocurrido en el año en el departamento de Rivera.

Temas de la nota Rivera

homicidio

Drogas