Ripoll denuncia que BPS le bloqueó pensión por discapacidad a su hijo con Autismo

Ripoll publicó en la red social Twitter la situación que está atravesando con Nahuel, su hijo mayor de 12 años, diagnosticado con TEA.

Hasta el mes de agosto el BPS consideraba su discapacidad “severa”, pero en la última revisión de su pensión, el tribunal médico cambió el diagnóstico a “discapacidad común”.

Esto generó el bloqueo de la ayuda económica que percibía, y la familia ya no puede solventar su acompañante escolar.

Ripoll manifestó que realizó el reclamo desde su rol de madre, sin ninguna relación con su cargo de secretaria general de Adeom. Además explicó que Nahuel no lee, no tiene noción temporal, no puede manejarse en la calle de forma autónoma y necesita asistencia de forma permanente.