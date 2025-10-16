RECIBÍ EL NEWSLETTER
VÍCTIMA FUE TRASLADADA A MONTEVIDEO

Río Negro: perro pitbull atacó a un hombre, trasladado en estado grave al Hospital Maciel

El animal salió de la casa cuando su dueño sacaba la moto y fue a atacar al hombre, que ahora está en el Hospital Maciel.

Una persona fue atacada por un perro raza pitbull en Río Negro. La víctima se encuentra siendo tratada en un centro asistencial con afectaciones de consideración.

El hecho ocurrió cuando un joven sacaba la moto de su casa, su perro escapó y atacó a una persona mayor que pasaba seguido por el lugar, con un palo. El animal le generó lesiones importantes y fue trasladado al Hospital Maciel, donde es intervenido quirúrgicamente.

"Yo estaba trabajando y me avisaron cerca del mediodía, y ahí me fui al hospital", sostuvo un familiar.

"Lo único que pido es qué van a hacer con el animal. O que lo lleven lejos o que lo tengan atado en algún lado. Tampoco pido que lo maten. Yo tengo un animal, tengo un labrador, lo cuido, no le falta la comida. Y sé, porque yo quiero a los animales también", señaló el hombre.

