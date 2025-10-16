Una persona fue atacada por un perro raza pitbull en Río Negro. La víctima se encuentra siendo tratada en un centro asistencial con afectaciones de consideración.
Río Negro: perro pitbull atacó a un hombre, trasladado en estado grave al Hospital Maciel
El animal salió de la casa cuando su dueño sacaba la moto y fue a atacar al hombre, que ahora está en el Hospital Maciel.
El hecho ocurrió cuando un joven sacaba la moto de su casa, su perro escapó y atacó a una persona mayor que pasaba seguido por el lugar, con un palo. El animal le generó lesiones importantes y fue trasladado al Hospital Maciel, donde es intervenido quirúrgicamente.
"Yo estaba trabajando y me avisaron cerca del mediodía, y ahí me fui al hospital", sostuvo un familiar.
"Lo único que pido es qué van a hacer con el animal. O que lo lleven lejos o que lo tengan atado en algún lado. Tampoco pido que lo maten. Yo tengo un animal, tengo un labrador, lo cuido, no le falta la comida. Y sé, porque yo quiero a los animales también", señaló el hombre.
