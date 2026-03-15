Dos salteños condenados tras cometer varios hurtos; fueron detenidos con objetos que no pudieron justificar

Dos salteños fueron condenados por la Justicia de Paysandú tras cometer más de una docena de robos, los hechos ocurrieron entre las zonas de Tropezón y las Termas del Daymán, pero los terminaron atrapando en Guaviyú.

En el Juzgado Penal de 4º Turno de Paysandú, fue condenado M.V.C., de 30 años por 13 delitos de hurto, 5 especialmente agravados y 1 en grado de tentativa, todos en régimen de reiteración real, a la pena de 15 meses de prisión efectiva.

Por otra parte, fue condenado L.F.A.M., de 33 años, por 15 delitos de hurto, 7 especialmente agravados, 1 en grado de tentativa y 1 delito de desacato agravado, a 20 meses de prisión efectiva.

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Los hechos venían siendo investigados por la Policía de Salto y terminaron con la captura de ambos individuos.

Luego que los efectivos investigaran una serie de robos que estaban siendo denunciados en diferentes puntos del departamento, lograron encontrar pruebas que incriminaban a dos personas.

Allí el personal de la Dirección de Investigaciones de la Jefatura salteña realizó diversas actuaciones, analizando información, así como registros de cámaras de video vigilancia. De dichas tareas surgió que se trataba de dos hombres de 30 y 33 años de edad.

El 11 de marzo cuando se denunciaba un robo en proceso en la ruta 3, a la altura del kilómetro 378, en el departamento de Paysandú, personal policial pudo identificar y registrar un vehículo en el que viajaban dos hombres mayores de edad y un adolescente.

Durante la inspección del coche incautaron rollos de cable, televisores, un termofón y garrafas de gas, objetos cuya procedencia no pudieron justificar, quedando detenidos.

Simultáneamente, personal de la Seccional 7ª de Paysandú, en la zona de Chapicuy, informó que los efectos habían sido hurtados de un complejo que está ubicado en las Termas de Guaviyú y que su propietario había radicado la denuncia.

La coordinación de las Jefaturas de Salto y Paysandú permitió recuperar parte de los efectos.