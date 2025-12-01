RECIBÍ EL NEWSLETTER
DESDE ESTE 1º DE DICIEMBRE

Rige nueva reglamentación con beneficios fiscales y tributarios para comercios de la frontera con Brasil

El objetivo es reducir la brecha de precios con ese país. El mecanismo habilita la importación de 12 productos, exoneración de aportes patronales para nuevos empleos y la reducción de IVA.

melo-transito-calle-autos-frontera

Entró en vigencia este lunes 1 de diciembre la nueva reglamentación de beneficios fiscales y tributarios para locales comerciales de la frontera con Brasil. La medida fue aprobada en agosto y reglamentada a mediados de noviembre, con el objetivo de reducir la diferencia de precios con ese país.

El sistema habilita a los comercios inscriptos a importar una canasta de productos sin el pago de impuestos, utilizando un régimen simplificado que no requiere despachante de aduanas. Las importaciones solo podrán realizarse por pasos terrestres y dentro de un radio de hasta 60 kilómetros desde cada punto fronterizo. Los pasos habilitados para ingresar productos serán los de Artigas, Bella Unión, Rivera, Aceguá, Río Branco y Chuy.

Alejandro Gómez, de la División Norte de la Dirección Nacional de Aduanas, indicó que son 12 productos de la canasta básica que se habilita la importación: ocho comestibles y cuatro de higiene personal. Los comerciantes habilitados deberán tener la empresa registrada o iniciar una para poder acceder al beneficio.

Cada ingreso de mercadería será controlado por Aduanas, que supervisará los productos incluidos en el régimen y su correcta tramitación. Con esta implementación, el gobierno procura apoyar la competitividad de los comercios fronterizos y dinamizar la actividad económica en esas localidades.

Además, la reglamentación tiene otras herramientas, como la exoneración de aportes patronales jubilatorios para la creación de nuevos empleos y una reducción del IVA en un radio de 20 kilómetros.

