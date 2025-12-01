Rige nueva reglamentación con beneficios fiscales y tributarios para comercios de la frontera con Brasil

Entró en vigencia este lunes 1 de diciembre la nueva reglamentación de beneficios fiscales y tributarios para locales comerciales de la frontera con Brasil . La medida fue aprobada en agosto y reglamentada a mediados de noviembre, con el objetivo de reducir la diferencia de precios con ese país.

El sistema habilita a los comercios inscriptos a importar una canasta de productos sin el pago de impuestos, utilizando un régimen simplificado que no requiere despachante de aduanas. Las importaciones solo podrán realizarse por pasos terrestres y dentro de un radio de hasta 60 kilómetros desde cada punto fronterizo. Los pasos habilitados para ingresar productos serán los de Artigas, Bella Unión, Rivera, Aceguá, Río Branco y Chuy.

Alejandro Gómez, de la División Norte de la Dirección Nacional de Aduanas, indicó que son 12 productos de la canasta básica que se habilita la importación: ocho comestibles y cuatro de higiene personal. Los comerciantes habilitados deberán tener la empresa registrada o iniciar una para poder acceder al beneficio.

Cada ingreso de mercadería será controlado por Aduanas, que supervisará los productos incluidos en el régimen y su correcta tramitación. Con esta implementación, el gobierno procura apoyar la competitividad de los comercios fronterizos y dinamizar la actividad económica en esas localidades.

Además, la reglamentación tiene otras herramientas, como la exoneración de aportes patronales jubilatorios para la creación de nuevos empleos y una reducción del IVA en un radio de 20 kilómetros.