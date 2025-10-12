Nació cría de elefante marino en las costas de Piriápolis: "Constituye un hecho inusual", informó la intendencia

Una cría de elefante marino nació en las últimas horas en la costa de Piriápolis , en el departamento de Maldonado.

"El nacimiento de una cría de elefante marino en una playa urbana constituye un hecho inusual, dado que esta especie suele reproducirse en parideros específicos, caracterizados por su aislamiento y condiciones ambientales favorables", indicaron desde la comuna.

Ambas se encuentran protegidas por un cerco perimetral dispuesto por Prefectura Nacional Naval para evitar cualquier tipo de disturbio que pueda afectarlas.

La madre se encuentra en un período de lactancia exclusiva, la cual dura aproximadamente 25 días.

"Desde la Intendencia de Maldonado se exhorta a respetar el cerco perimetral, no molestar, ni a la madre, ni a la cría, no alimentarlos, evitar el acercamiento de mascotas, no tomar fotos con flash y no utilizar drones".

El veterinario Matías Loureiro de Bienestar Animal de la IDM, dijo que se trata de un caso único de la especie del sur y confirmó que el cerco permanecerá durante 30 días. Además, exhortó a la población a comprender la importancia de no acercarse al animal.

La situación está siendo monitoreada por la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos,del Ministerio de Ambiente, la Prefectura Nacional Naval del Municipio de Piriápolis, la ONG SOS Fauna Marina, el Departamento de Gestión Ambiental, Dirección de Ambiente y la Unidad de Bienestar Animal de la Intendencia de Maldonado.