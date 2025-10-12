Luis Suárez llegó a los 600 goles: "Si digo que lo soñé, miento, nunca creí que lograría algo así en mi carrera"

El delantero salteño Luis Suárez llegó a los 600 goles en su carrera tras convertir el tercero en la victoria del Inter Miami 4-0 ante Atlanta United.

"Si digo que lo soñé, miento, nunca creí que lograría algo así en mi carrera. Gracias a todos los clubes en los que estuve, a la Selección, a mis compañeros, técnicos, funcionarios, a mi familia y a los hinchas. Todos son parte de este logro. “Siempre hay una página más...”, escribió en su cuenta de la red social X.

El Pistolero agradeció a todos los clubes que defendió a lo largo de su carrera, a la selección uruguaya, a técnicos y a su familia por el logro alcanzado.

Este sábado, su equipo enfrentó al Atlanta United en un partido pendiente de la MLS en que rindió tributo al lateral español Jordi Alba, quien se retirará al final de temporada.

Lionel Messi anotó dos goles, el primer en el minuto 39 con un estupendo remate cruzado desde el borde del área y a los 87' luego de una perfecta habilitación de Jordi Alba que culminó con una definición de zurda.

En el segundo tiempo, y con un Atlanta United sufriendo el desgaste, Suárez marcó el tercero a los 61' con un tiro de primera intención desde fuera del área.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/InterMiamiCF/status/1977180019886555352&partner=&hide_thread=false Que definición del 9. VAMOSSS pic.twitter.com/i3alsV3Uq7 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 12, 2025

El logro generó repercusiones en distintos clubes y en la selección uruguaya.

"Nuestro máximo goleador histórico alcanzó los 600 goles como profesional. ¡Grande, Luis!", compartió en X la Celeste.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Uruguay/status/1977383185261396208&partner=&hide_thread=false Nuestro máximo goleador histórico alcanzó los 600 goles como profesional. ¡Grande, Luis! 9 pic.twitter.com/LdfNHYUsSP — Selección Uruguaya (@Uruguay) October 12, 2025

El club de sus amores también se sumó a las felicitaciones por los 600 goles alcanzados: "Gracias a vos", escribió Nacional en X con una foto del salteño festejando un gol en el partido clásico.