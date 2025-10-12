RECIBÍ EL NEWSLETTER
AGRADECIÓ EN REDES SOCIALES

Luis Suárez llegó a los 600 goles: "Si digo que lo soñé, miento, nunca creí que lograría algo así en mi carrera"

El Pistolero marcó el tercer tanto del Inter Miami este sábado ante el Atlanta United, anotación que le permitió alcanzar los 600 goles en su carrera.

AFP

AFP

El delantero salteño Luis Suárez llegó a los 600 goles en su carrera tras convertir el tercero en la victoria del Inter Miami 4-0 ante Atlanta United.

"Si digo que lo soñé, miento, nunca creí que lograría algo así en mi carrera. Gracias a todos los clubes en los que estuve, a la Selección, a mis compañeros, técnicos, funcionarios, a mi familia y a los hinchas. Todos son parte de este logro. “Siempre hay una página más...”, escribió en su cuenta de la red social X.

El Pistolero agradeció a todos los clubes que defendió a lo largo de su carrera, a la selección uruguaya, a técnicos y a su familia por el logro alcanzado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/LuisSuarez9/status/1977375993565196406&partner=&hide_thread=false

Este sábado, su equipo enfrentó al Atlanta United en un partido pendiente de la MLS en que rindió tributo al lateral español Jordi Alba, quien se retirará al final de temporada.

Lionel Messi anotó dos goles, el primer en el minuto 39 con un estupendo remate cruzado desde el borde del área y a los 87' luego de una perfecta habilitación de Jordi Alba que culminó con una definición de zurda.

En el segundo tiempo, y con un Atlanta United sufriendo el desgaste, Suárez marcó el tercero a los 61' con un tiro de primera intención desde fuera del área.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/InterMiamiCF/status/1977180019886555352&partner=&hide_thread=false

El logro generó repercusiones en distintos clubes y en la selección uruguaya.

"Nuestro máximo goleador histórico alcanzó los 600 goles como profesional. ¡Grande, Luis!", compartió en X la Celeste.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Uruguay/status/1977383185261396208&partner=&hide_thread=false

El club de sus amores también se sumó a las felicitaciones por los 600 goles alcanzados: "Gracias a vos", escribió Nacional en X con una foto del salteño festejando un gol en el partido clásico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Nacional/status/1977383796476354633&partner=&hide_thread=false

Temas de la nota

Lo más visto

Muy peligroso, y una Presidencia imperial, así calificó la oposición la nueva secretaría que dirigirá Jorge Díaz
DISCUSIÓN DEL PRESUPUESTO

"Muy peligroso", y "una Presidencia imperial", así calificó la oposición la nueva secretaría que dirigirá Jorge Díaz
HASTA LA HORA 12:00

Rige nueva actualización de Meteorología por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS

Murió la actriz estadounidense ganadora del Óscar Diane Keaton a los 79 años
TORMENTAS Y LLUVIAS

Doble advertencia naranja y amarilla por tormentas fuertes y puntualmente severas, y lluvias abundantes
PRESUPUESTO EN DIPUTADOS

Con votos del FA y Cabildo Abierto, se aprobó el nuevo impuesto mínimo global y el IVA Temu

Te puede interesar

La Nación
SECUESTRÓ A SU HIJO Y FUE DETENIDO

Uruguayo es investigado en Argentina como presunto autor de doble femicidio en Córdoba
Dos niñas uruguayas murieron en incendio en iglesia de Córdoba: Trágico suceso que enluta nuestra comunidad
ERAN DE BARROS BLANCOS

Dos niñas uruguayas murieron en incendio en iglesia de Córdoba: "Trágico suceso que enluta nuestra comunidad"
Con la mirada en ambas tablas y tras el traspié de Peñarol, Nacional visita a Danubio en Jardines
DESDE LA HORA 16:00

Con la mirada en ambas tablas y tras el traspié de Peñarol, Nacional visita a Danubio en Jardines

Dejá tu comentario