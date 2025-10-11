RECIBÍ EL NEWSLETTER
TORMENTAS Y LLUVIAS

Doble advertencia naranja y amarilla por tormentas fuertes y puntualmente severas, y lluvias abundantes

El Inumet publica en la noche de este sábado una advertencia naranja por tormentas fuertes y puntualmente severas, y otra amarilla por lluvias abundantes. Rige hasta las 23:30.

tormenta-cielo-mar

La advertencia naranja del Inumet por tormentas fuertes y puntualmente severas rige para gran parte del litoral oeste, suroeste y centro del país, mientras que la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes se extiende a casi todo el resto del país, salvo el extremo norte, (ver mapa).

Advertencia naranja

“Una perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente severas. Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar lluvias (copiosas) en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos muy fuertes. Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios”, dice Meteorología.

Advertencia amarilla

La misma perturbación atmosférica que afecta al país genera “tormentas algunas puntualmente fuertes”. “Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar lluvias (abundantes) en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes. Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios”, agrega el informe.

naranja
