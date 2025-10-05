RECIBÍ EL NEWSLETTER
RIGE HASTA LA HORA 21:00

Meteorología cesó la advertencia naranja y mantuvo la amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes

Los departamentos afectados por el fenómeno son: Artigas, Cerro Largo, Rivera, salto y Tacuarembó.

Un frente semi-estacionario afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes.

En las zonas afectadas podrán registrarse lluvias abundantes en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de viento fuertes.

Seguí leyendo

Las principales localidades comprendidas en la advertencia son:

Artigas: Artigas, Javier de Viana y Topador.

Cerro Largo: Barrio Hipódromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Getulio Vargas, Isidoro Noblía, La Pedrera, Lago Merín, Las Cañas, Melo, Poblado Uruguay y Río Branco.

Rivera: Todo el departamento.

Salto: Sarandí de Arapey.

Tacuarembó: Paso del Cerro.

