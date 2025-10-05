Meteorología cesó la advertencia naranja y extendió hasta la hora 21:00 la amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes.
Meteorología cesó la advertencia naranja y mantuvo la amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
Los departamentos afectados por el fenómeno son: Artigas, Cerro Largo, Rivera, salto y Tacuarembó.
Un frente semi-estacionario afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes.
En las zonas afectadas podrán registrarse lluvias abundantes en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de viento fuertes.
Seguí leyendo
Meteorología volvió a emitir advertencia naranja y extendió la amarilla: ¿qué departamentos afectan?
Las principales localidades comprendidas en la advertencia son:
Artigas: Artigas, Javier de Viana y Topador.
Cerro Largo: Barrio Hipódromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Getulio Vargas, Isidoro Noblía, La Pedrera, Lago Merín, Las Cañas, Melo, Poblado Uruguay y Río Branco.
Rivera: Todo el departamento.
Salto: Sarandí de Arapey.
Tacuarembó: Paso del Cerro.
Temas de la nota
Lo más visto
RIGE HASTA LA HORA 18:45
Meteorología volvió a emitir advertencia naranja y extendió la amarilla: ¿qué departamentos afectan?
CECOED SE REÚNE ESTE DOMINGO
Temporal en Paysandú: ráfagas de 152 km/h causaron voladuras de techos, caída de árboles y varios daños
CANELONES
"Pueblo de casas pintadas": un proyecto que comenzó en 2020 y que con 27 murales embellece San Ramón
NUEVA MODALIDAD DE ESTAFA
Policía desbarató banda extranjera que se hacía pasar por mecánicos: hay dos condenados y una mujer con requisitoria
SAN CARLOS
Dejá tu comentario