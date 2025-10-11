RECIBÍ EL NEWSLETTER
CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS

Murió la actriz ganadora del Óscar Diane Keaton a los 79 años

La actriz estadounidense Diane Keaton murió este sábado en California, informó un vocero de la familia. Era una de las actrices más reconocidas y admiradas de Hollywood.

Diane Keaton. Foto: AFP

La actriz estadounidense Diane Keaton, ganadora del Óscar en 1978 por su papel en "Annie Hall", falleció este sábado en California a los 79 años, según anunció un portavoz de la familia a la revista People.

La revista explicó que no se revelaron de inmediato más detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento.

Además de ganar un Óscar a la mejor actriz, obtuvo dos premios Globo de Oro y un Bafta.

Junto a Faye Dunaway y Katharine Hepburn, fue la actriz con más películas en la lista de las 100 mejores películas según el American Film Institute.

FUENTE: AFP

