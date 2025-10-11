"Muy peligroso", "un día triste", "una Presidencia imperial", así calificó la oposición la nueva secretaría que dirigirá Jorge Díaz

Con los votos del Frente Amplio (48) y los dos de Cabildo Abierto , la Cámara de Diputados aprobó este sábado de tarde la creación la secretaría de litigio estratégico , que funcionará en la Presidencia de la República y que estará coordinada por el prosecretario Jorge Díaz .

Votaron en contra todos los disputados del Partido Nacional, el Partido Colorado, Identidad Soberana y el Partido Independiente. La votación fue 50 a 49.

La diputad del Frente Amplio Julieta Sierra dijo que esta nueva secretaría en Presidencia busca “la consolidación de un cuerpo estable de abogados para arbitrajes y litigios contra el Estado”.

“Se busca jerarquizar la defensa del Estado” y reducir la contratación de “estudios de abogados externos” que resultan “más caros”, agregó.

La oposición cuestionó la creación de esta nueva secretaría, y en particular que sea dirigida por Jorge Díaz.

En ese sentido los diputados Pablo Abdala (Partido Nacional) y Gabriel Gurméndez (Partido Colorado) consideraron que hay una “concentración de poder” en el prosecretario Díaz.

La oposición cuestionó también que esa nueva secretaría podrá solicitar “cualquier tipo” de información de organismo públicos o personas.

Tras la aprobación por mayoría, con los votos del FA y de Cabildo Abierto, el diputado colorado Felipe Schipani dijo que “lo que acaba de votar la Cámara de Diputados es muy peligroso”, y cuestionó que el FA no haya querido sacar o cambiar dos palabras: “cualquier tipo”, en relación a la información a la que podrá acceder esta nueva secretaría.

El también diputado colorado Gurméndez dijo que con esta nueva secretaría se consolidad “una Presidencia imperial”, mientras que el diputado Gustavo Salle (Identidad Soberana) dijo que este sábado era “un día triste” para el país.

La colorada Sara Durán agregó: “Hoy perdió la democracia y lo que es peor una de las más reconocidas de América Latina”.

“La verdad es que no vemos nada extraño”, dijo al momento de fundamentar su voto el diputado Álvaro Perrone de Cabildo Abierto, y cuestionó que blancos y colorados le adjudiquen a Jorge Díaz tanto la posibilidad de ser ministro de Justicia (si se crea ese Ministerio) como la dirección de esta nueva secretaría en Presidencia. “Parece que Jorge Díaz va a estar al frente de todo”, comentó.

“Votamos con total tranquilidad y tampoco nos dejamos influenciar a la hora de votar por poderosos estudios de abogados”, concluyó Perrone.