RECIBÍ EL NEWSLETTER
DISCUSIÓN DEL PRESUPUESTO

"Muy peligroso", "un día triste", "una Presidencia imperial", así calificó la oposición la nueva secretaría que dirigirá Jorge Díaz

La secretaría de litigio estratégico fue aprobada con los votos del Frente Amplio y Cabildo Abierto. Se crea en Presidencia y será dirigida por Jorge Díaz. La oposición acusa “concentración de poder”.

votación-diputados-presupuesto

Votaron en contra todos los disputados del Partido Nacional, el Partido Colorado, Identidad Soberana y el Partido Independiente. La votación fue 50 a 49.

La diputad del Frente Amplio Julieta Sierra dijo que esta nueva secretaría en Presidencia busca “la consolidación de un cuerpo estable de abogados para arbitrajes y litigios contra el Estado”.

Jorge Díaz, prosecretario de Presidencia. 
Seguí leyendo

Oposición cuestiona "concentración de poder en Jorge Díaz" con nuevas secretarías en Presidencia

“Se busca jerarquizar la defensa del Estado” y reducir la contratación de “estudios de abogados externos” que resultan “más caros”, agregó.

La oposición cuestionó la creación de esta nueva secretaría, y en particular que sea dirigida por Jorge Díaz.

En ese sentido los diputados Pablo Abdala (Partido Nacional) y Gabriel Gurméndez (Partido Colorado) consideraron que hay una “concentración de poder” en el prosecretario Díaz.

La oposición cuestionó también que esa nueva secretaría podrá solicitar “cualquier tipo” de información de organismo públicos o personas.

Tras la aprobación por mayoría, con los votos del FA y de Cabildo Abierto, el diputado colorado Felipe Schipani dijo que “lo que acaba de votar la Cámara de Diputados es muy peligroso”, y cuestionó que el FA no haya querido sacar o cambiar dos palabras: “cualquier tipo”, en relación a la información a la que podrá acceder esta nueva secretaría.

El también diputado colorado Gurméndez dijo que con esta nueva secretaría se consolidad “una Presidencia imperial”, mientras que el diputado Gustavo Salle (Identidad Soberana) dijo que este sábado era “un día triste” para el país.

La colorada Sara Durán agregó: “Hoy perdió la democracia y lo que es peor una de las más reconocidas de América Latina”.

“La verdad es que no vemos nada extraño”, dijo al momento de fundamentar su voto el diputado Álvaro Perrone de Cabildo Abierto, y cuestionó que blancos y colorados le adjudiquen a Jorge Díaz tanto la posibilidad de ser ministro de Justicia (si se crea ese Ministerio) como la dirección de esta nueva secretaría en Presidencia. “Parece que Jorge Díaz va a estar al frente de todo”, comentó.

“Votamos con total tranquilidad y tampoco nos dejamos influenciar a la hora de votar por poderosos estudios de abogados”, concluyó Perrone.

Temas de la nota

Lo más visto

Inumet emitió un aviso especial por tormentas fuertes y muy fuertes desde la tarde del sábado
HASTA LA MADRUGADA DEL DOMINGO

Inumet emitió un aviso especial por tormentas fuertes y muy fuertes desde la tarde del sábado
PRESUPUESTO EN DIPUTADOS

Con votos del FA y Cabildo Abierto, se aprobó el nuevo impuesto mínimo global y el IVA Temu
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

"El tormentón arranca el sábado a la hora 20:00, por la zona oeste y litoral oeste", anunció Nubel Cisneros
VILLA MUÑOZ

Siniestro de tránsito múltiple: cinco vehículos chocaron debido a que uno de ellos no respetó señalización
homicidio en montevideo

Mataron en barrio Maracaná a un familiar del hombre que había sido baleado en la puerta del ex Comcar

Te puede interesar

Conferencia de prensa del Frente Amplio el sábado de tarde. video
CÁMARA DE DIPUTADOS

El FA anunció reasignación de recursos en el presupuesto por $ 500 millones, más de la mitad va para la Udelar
Colorados dicen que las reasignaciones anunciadas por el FA son insuficientes y plantean más recursos para Fiscalía video
DISCUSIÓN DEL PRESUPUESTO

Colorados dicen que las reasignaciones anunciadas por el FA son insuficientes y plantean más recursos para Fiscalía
Perrone dice que Cabildo Abierto logró 1.000 pesos de aumento salarial para el personal subalterno de las FFAA video
AUMENTO PARA LAS FUERZAS ARMADAS

Perrone dice que Cabildo Abierto logró 1.000 pesos de aumento salarial para el personal subalterno de las FFAA

Dejá tu comentario