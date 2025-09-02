Meteorología actualizó nuevamente la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes; rige hasta la hora 20:15.
Rige nueva actualización de Meteorología por tormentas puntualmente fuertes, hasta la hora 20:15
Los departamentos afectados son ocho: Artigas, Cerro Largo, Durazno, Paysandú, Río Negro, Rivera, Salto y Tacuarembó.
Una perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes.
En zonas comprendidas por el fenómeno, podrá registrarse intensa actividad eléctrica acompañada de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.
Las principales localidades afectadas son:
Artigas: Todo el departamento.
Cerro Largo: Arachania, Arévalo, Barrio Hipódromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de medina, Cerro de las Cuentas, Fraile Muerto, Isidoro Noblía, La Pedrera, Las Cañas, Melo, Quebracho, Ramón Trigo, Toledo y Tres Islas.
Durazno: Aguas Buenas, Baygorria, Blanquillo, Centenario, La Paloma, Las Palmas y San Jorge.
Paysandú: Beisso, Cerro Chato, Chapicuy, Gallinal, Guayabos, Guichón, Lorenzo Geyres, Merinos, Orgoroso, Quebracho, Tambores y Termas de Guaviyú.
Río Negro: Algorta, Paso de los mellizos y Sarandí de Navarro.
Rivera: Todo el departamento.
Salto: Todo el departamento.
Tacuarembó: Todo el departamento.
