RECIBÍ EL NEWSLETTER
AFECTA A OCHO DEPARTAMENTOS

Rige nueva actualización de Meteorología por tormentas puntualmente fuertes, hasta la hora 20:15

Los departamentos afectados son ocho: Artigas, Cerro Largo, Durazno, Paysandú, Río Negro, Rivera, Salto y Tacuarembó.

tormenta-cielo-mar

Meteorología actualizó nuevamente la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes; rige hasta la hora 20:15.

Una perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes.

En zonas comprendidas por el fenómeno, podrá registrarse intensa actividad eléctrica acompañada de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.

meteorologia emitio una advertencia naranja y extendio la amarilla por tormentas fuertes
Seguí leyendo

Meteorología emitió una advertencia naranja y extendió la amarilla por tormentas fuertes

Las principales localidades afectadas son:

Artigas: Todo el departamento.

Cerro Largo: Arachania, Arévalo, Barrio Hipódromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de medina, Cerro de las Cuentas, Fraile Muerto, Isidoro Noblía, La Pedrera, Las Cañas, Melo, Quebracho, Ramón Trigo, Toledo y Tres Islas.

Durazno: Aguas Buenas, Baygorria, Blanquillo, Centenario, La Paloma, Las Palmas y San Jorge.

Paysandú: Beisso, Cerro Chato, Chapicuy, Gallinal, Guayabos, Guichón, Lorenzo Geyres, Merinos, Orgoroso, Quebracho, Tambores y Termas de Guaviyú.

Río Negro: Algorta, Paso de los mellizos y Sarandí de Navarro.

Rivera: Todo el departamento.

Salto: Todo el departamento.

Tacuarembó: Todo el departamento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Inumet_/status/1962988263829852315&partner=&hide_thread=false
Temas de la nota

Lo más visto

video
EN LAVALLEJA

Un fallecido y dos lesionados graves tras el choque de un ómnibus, una camioneta y dos camiones en ruta 8
HASTA LAS 19 HORAS

Inumet volvió a actualizar la advertencia por tormentas puntualmente fuertes que afecta ahora a cinco departamentos
METEOROLOGÍA

Aviso especial de Inumet por tormentas fuertes y puntualmente severas a partir de este martes
quedaron filmados

Con arma de alto poder de fuego, delincuentes rapiñaron una distribuidora en Lezica y prendieron fuego un auto
SINIESTRO FATAL EN MARZO EN RUTA 8

Informe concluye que vuelco de ómnibus que dejó cuatro muertos se atribuyó "al factor humano"

Te puede interesar

Los uruguayos tienen opiniones divididas y moderadas sobre el rumbo del país, con balance positivo video
ENCUESTA EQUIPOS CONSULTORES

Los uruguayos tienen opiniones divididas y moderadas sobre el rumbo del país, con balance positivo
Policía sospecha que homicida de hombre de 78 años encontrado en su apartamento es de su entorno
BUSCAN EVIDENCIA CON LUMINOL

Policía sospecha que homicida de hombre de 78 años encontrado en su apartamento es de su entorno
Foto cedida a Subrayado. Escena del homicidio en Sayago.
SAYAGO

Imputaron a delincuente de 23 años por matar a hombre de 44 que intentó evitar que le robaran la moto al yerno

Dejá tu comentario