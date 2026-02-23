RECIBÍ EL NEWSLETTER
INUMET

Meteorología emitió advertencia amarilla para sur y norte del país; Montevideo está entre los departamentos afectados

Son 13 los departamentos bajo advertencia por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes.

TORMENTAS--CIUDAD--FOCO-UY

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una advertencia amarilla que rige para dos zonas del país, y abarca a 13 departamentos.

El pronóstico es por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes, y se da por una perturbación atmosférica asociada a una masa de aire húmeda e inestable. Rige, en principio, hasta las 18:40 horas.

“En zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes. Se esperan mejoras temporarias durante la validez de la advertencia. Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios”, dijo Inumet.

meteorologia emitio advertencia naranja por tormentas fuertes y extendio la amarilla por tormentas puntualmente fuertes
Principales localidades afectadas:

Artigas: Baltasar Brum, Bella Unión, Bernabé Rivera, Cainsa, Coronado, Diego Lamas, Franquia, Javier de Viana, Mones Quintela, Paso Campamento, Portones de Hierro y Campodónico, Santa Rosa del Cuareim, Sequeira, Tomás Gomensoro y Topador.

Canelones: Todo el departamento.

Colonia: Colonia Valdense, Juan Lacaze, La Paz, Los Pinos, Nueva Helvecia y Rosario.

Durazno: Durazno.

Flores: Cerro Colorado, Juan José Castro, La Casilla y Trinidad.

Florida: 25 de Agosto, 25 de Mayo, Alejandro Gallinal, Cardal, Casupa, Chamizo, Florida, Fray Marcos, Goñi, Independencia, La Cruz, Mendoza, Mendoza Chico, Reboledo, San Gabriel y Sarandí Grande.

Lavalleja: Blanes Viale, Estación Solís, Gaetán, Illescas, La Coronilla, Minas, Polanco Norte, Polanco Sur, San Francisco de las Sierras, Solís de Mataojo, Villa Serrana y Villa del Rosario.

Maldonado: Balneario Buenos Aires, Bella Vista, Canteras de Marelli, Cerro Pelado, Cerros Azules, El Chorro, El Edén, El Tesoro, Gerona, Gregorio Aznárez, José Ignacio, La Barra, La Capuera, Las Flores, Maldonado, Manantiales, Nueva Carrara, Ocean Park, Pan de Azúcar, Parque Medina, Piriápolis, Playa Grande, Playa Hermosa, Playa Verde, Pueblo Solís, Punta Ballena, Punta Colorada, Punta Negra, Punta del Este, San Carlos y Sauce de Portezuelo.

Montevideo: Todo el departamento.

Rivera: Cerro Pelado , Cerros de la Calera, La Puente , Lagos del Norte, Masoller, Paso Ataques y Tranqueras.

Salto: Cayetano, Fernández, Migliaro, Quintana y Sarandí de Arapey.

San José: Todo el departamento.

Tacuarembó: Paso del Cerro.

image
