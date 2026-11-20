Diputados votará un proyecto de ley para que padres puedan asistir a los actos educativos de sus hijos en horario de trabajo. Daniel Diverio, del Frente Amplio, dijo que en la comisión donde trabajaron el proyecto hubo seis en seis votos.

El representante se refirió a la importancia que tiene esto para niñas y niños. "Esto es central para la vinculación de las familias a los centros educativos. Es un reclamo permanente, no solamente de los educadores, sino también de la familia. Y esto en general también significa un tema central para la educación de niñas, niños y adolescentes", consideró. "A los gurises y gurisas que quizá les toque bailar el Pericón, levantar la mirada y encontrar a su padre, su madre, su referente, en un día tan emotivo".