Diputados votará un proyecto de ley para que padres puedan asistir a los actos educativos de sus hijos en horario de trabajo. Daniel Diverio, del Frente Amplio, dijo que en la comisión donde trabajaron el proyecto hubo seis en seis votos.
Comisión de Diputados votó proyecto de ley que otorga horas anuales para que padres asistan a actos escolares
"Esto es central para la vinculación de las familias a los centros educativos", aseguró el diputado del Frente Amplio, Daniel Diverio.
"Si logramos aprobarlo, rápidamente podremos generar las condiciones de que tanto padres, madres, tutores y tutoras puedan empezar a participar en actividades escolares o liceales justamente en fin de curso", sostuvo Diverio.
El representante se refirió a la importancia que tiene esto para niñas y niños. "Esto es central para la vinculación de las familias a los centros educativos. Es un reclamo permanente, no solamente de los educadores, sino también de la familia. Y esto en general también significa un tema central para la educación de niñas, niños y adolescentes", consideró. "A los gurises y gurisas que quizá les toque bailar el Pericón, levantar la mirada y encontrar a su padre, su madre, su referente, en un día tan emotivo".
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