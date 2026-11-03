Rige hasta las 00.30 doble advertencia por tormentas fuertes y puntualmente severas y tormentas puntualmente fuertes

Meteorología extendió las advertencias por tormentas fuertes y puntualmente severas y tormentas puntualmente fuertes hasta las 00.30.

El fenómeno podrá estar acompañado por precipitaciones copiosas en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica.

Las principales localidades afectadas por la advertencia naranja son:

Seguí leyendo Meteorología extendió la doble advertencia por tormentas fuertes y puntualmente severas y tormentas puntualmente fuertes

Artigas: Baltasar Brum, Diego Lamas, Paso Campamento y Sequeira.

Durazno: Baygorria y Centenario.

Paysandú: Todo el departamento.

Río Negro: Algorta, Bellaco, El Ombú, Gartental, General Borges, Grecco, Menafra, Paso de los mellizos, Sarandí de Navarro, Tres Quintas, Villa María y Young.

Rivera: Cerro Pelado , Cerros de la Calera, Lagos del Norte, Masoller, Minas de Corrales, Paso Ataques y Tranqueras.

Salto: Todo el departamento.

Tacuarembó: Achar, Ansina, Arerungua, Balneario Iporá, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Hilera, La Pedrera, Paso Bonilla, Paso de los Toros, Paso del Cerro, Piedra Sola, Pueblo de Arriba, Rincón del Bonete, San Gregorio de Polanco, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.

Las principales localidades afectadas por la advertencia amarilla son:

Colonia: Agraciada.

Durazno: Aguas Buenas, Blanquillo, Carlos Reyles, Carmen, Durazno, Feliciano, La Paloma, Ombúes de Oribe, Pueblo de Álvarez, San Jorge y Santa Bernardina.

Flores: Andresito, Ismael Cortinas, Juan José Castro y Trinidad.

Río Negro: Fray Bentos, Los Arrayanes y Nuevo Berlín.

Rivera: Amarillo, Arroyo Blanco, Cerrillada, La Puente , Las Flores y Moirones.

Soriano: Agraciada, Chacras de Dolores, Dolores, Egaña, José Enrique Rodó, Mercedes, Palmitas, Risso y Villa Soriano.

Tacuarembó: Punta de Carretera.