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HAY UN DETENIDO Y UN ATRINCHERADO

Dos hombres están graves tras ser atacados a balazos cuando ingresaban a un gimnasio en Bella Unión

Uno de los atacantes está detenido y el otro atrincherado en una cancha de padel; ambos de nacionalidad brasileña.

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Dos hombres se encuentran graves tras ser atacados por dos brasileños cuando ingresaban a un gimnasio céntrico de Bella Unión.

Fuentes de la investigación indicaron a Subrayado que los estaban esperando y que se registraron más de 15 disparos de un arma automática. Se presume que el ataque esté vinculado al narcotráfico.

Los heridos fueron trasladados por particulares al hospital de la ciudad.

Foto: Subrayado. Policía trabajaba en la escena del homicidio en Bella Unión el miércoles de noche.
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Uno de los atacantes fue detenido. La Policía trabaja para dar con el otro agresor.

El incidente ocurrió en la calle Aparicio Saravia y Pedro Costa, en la zona oeste del departamento.

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