Dos hombres están graves tras ser atacados a balazos cuando ingresaban a un gimnasio en Bella Unión

Dos hombres se encuentran graves tras ser atacados por dos brasileños cuando ingresaban a un gimnasio céntrico de Bella Unión.

Fuentes de la investigación indicaron a Subrayado que los estaban esperando y que se registraron más de 15 disparos de un arma automática. Se presume que el ataque esté vinculado al narcotráfico.

Los heridos fueron trasladados por particulares al hospital de la ciudad.

Seguí leyendo Mataron de un disparo en el pecho a un hombre en Bella Unión y sospechan de un menor

Uno de los atacantes fue detenido. La Policía trabaja para dar con el otro agresor.

El incidente ocurrió en la calle Aparicio Saravia y Pedro Costa, en la zona oeste del departamento.