Dos hombres se encuentran graves tras ser atacados por dos brasileños cuando ingresaban a un gimnasio céntrico de Bella Unión.
Dos hombres están graves tras ser atacados a balazos cuando ingresaban a un gimnasio en Bella Unión
Uno de los atacantes está detenido y el otro atrincherado en una cancha de padel; ambos de nacionalidad brasileña.
Fuentes de la investigación indicaron a Subrayado que los estaban esperando y que se registraron más de 15 disparos de un arma automática. Se presume que el ataque esté vinculado al narcotráfico.
Los heridos fueron trasladados por particulares al hospital de la ciudad.
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Uno de los atacantes fue detenido. La Policía trabaja para dar con el otro agresor.
El incidente ocurrió en la calle Aparicio Saravia y Pedro Costa, en la zona oeste del departamento.
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