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HASTA LAS 21.30

Meteorología extendió la doble advertencia por tormentas fuertes y puntualmente severas y tormentas puntualmente fuertes

Los fenómenos que rigen hasta la hora 21.30 podrán estar acompañados por precipitaciones copiosas en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica.

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Meteorología actualizó la doble advertencia por tormentas fuertes y puntualmente severas y tormentas puntualmente fuertes.

Los fenómenos que rigen hasta la hora 21.30 podrán estar acompañados por precipitaciones copiosas en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica.

Las principales localidades afectadas por la advertencia naranja son:

Artigas: Baltasar Brum, Colonia Palma, Diego Lamas, Paso Campamento y Sequeira.

rige hasta las 00.30 doble advertencia por tormentas fuertes y puntualmente severas y tormentas puntualmente fuertes
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Rige hasta las 00.30 doble advertencia por tormentas fuertes y puntualmente severas y tormentas puntualmente fuertes

Paysandú: Todo el departamento.

Río Negro: Algorta, Bellaco, El Ombú, Gartental, General Borges, Grecco, Menafra, Paso de los mellizos, Sarandí de Navarro, Tres Quintas, Villa María y Young.

Rivera: Cerro Pelado , Cerros de la Calera, Lagos del Norte, Masoller, Minas de Corrales, Paso Ataques y Tranqueras.

Salto: Todo el departamento.

Tacuarembó: Arerungua, Balneario Iporá, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Pedrera, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Piedra Sola, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.

Las principales localidades afectadas por la advertencia amarilla son:

Colonia: Agraciada.

Durazno: Aguas Buenas, Baygorria, Blanquillo, Carlos Reyles, Carmen, Centenario, Durazno, Feliciano, La Paloma, Ombúes de Oribe, Pueblo de Álvarez, San Jorge y Santa Bernardina.

Flores: Andresito, Ismael Cortinas, Juan José Castro y Trinidad.

Río Negro: Fray Bentos, Los Arrayanes y Nuevo Berlín.

Rivera: Amarillo, Arroyo Blanco, Cerrillada, La Puente , Las Flores y Moirones.Soriano : Agraciada, Chacras de Dolores, Dolores, Egaña, José Enrique Rodó, Mercedes, Palmitas, Risso y Villa Soriano.

Tacuarembó: Achar, Ansina, Cerro Chato, Clara, La Hilera, Paso de los Toros, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Rincón del Bonete y San Gregorio de Polanco.

Artigas: Bella Unión, Bernabé Rivera, Cainsa, Coronado, Franquia, Javier de Viana, Mones Quintela, Portones de Hierro y Campodónico, Santa Rosa del Cuareim, Tomás Gomensoro y Topador.

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