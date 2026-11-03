Presentaron el papamóvil que León XIV utilizará en Uruguay: "Nos interesaba el desafío", dijeron desde Nordex

Se realizó la presentación oficial del papamóvil que León XIV utilizará en su visita a Uruguay.

Desde el Departamento de Ingeniería Nordex, Marcelo Fianza, dijo que recibieron la invitación del nuncio apostólico para saber si estaban interesados en participar en la realización del papamóvil.

"Lo pensamos tres segundos y respondimos inmediatamente sí, que nos interesaba el desafío", expresó.

En lo que respecta al proceso, comenzaron decidiendo cuál era el vehículo que más se ajustaba a la necesidad y a las orientaciones que les había indicado el Vaticano.

Fianza dijo que tuvieron el desafío de convertir la Fiat Titano de cabina doble en cabina simple. Trabajaron unas 35 personas, desde el análisis de ingeniería y estructural hasta montadores, herreros, carroceros, tapiceros y pintores.

"Son casi dos mes de trabajo desde el desarrollo hasta la concreción", comentó. Y agregó: "Los pedidos fueron relacionados al confort y la habitabilidad (...) la silla es giratoria completamente para de alguna manera estar en comunicación constante".